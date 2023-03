Auto economiche addio: in 4 anni persi 33 modelli a 15.000 euro

Le auto economiche sono ormai un miraggio e lo si capisce chiaramente guardando i listini prezzi. A confermare la tendenza ad un aumento dei prezzi delle vetture, è il sito francese L'argus, specializzato nella compravendita di auto.

Stando a quanto specificato dagli esperti, dal 2019 ad oggi si sono persi diversi modelli da 15.000 euro, prezzo che una volta soddisfaceva le tasche dei più. Se infatti quattro anni fa in Europa vi erano ben 40 modelli di auto a tale cifra, nel 2023 sono scesi solamente a sette, e tale tendenza negativa proseguirà anche nei prossimi anni, facendo di fatto sparire definitivamente questo tipo di auto economiche.

In Italia acquistare un'auto costa 26mila euro di media, mentre di recente, secondo un'indagine di BNP Paribas è emerso come l'auto sia ufficialmente diventata un bene di lusso. Purtroppo sono spariti diversi modelli economici dal mercato europeo, a cominciare ad esempio dall'interruzione della produzione della Ford Fiesta e ciò ha ovviamente pregiudicato i piani delle famiglie che non godono di un'elevata disponibilità economica.

Nel futuro prossimo altre vetture diranno addio al Vecchio Continente, fra cui alcuni modelli di Skoda, ma anche la Smart ForTwo, giusto per citare i primi esempi che ci vengono in mente.

Diversi i motivi che stanno spingendo il mercato verso questa direzione, a cominciare da una riorganizzazione totale delle strategie delle case automobilistiche verso l'elettrico, che comporta ad oggi dei prezzi e dei costi più elevati.

Non si possono inoltre dimenticare i nuovi standard di emissione Euro 7 che provocheranno la sparizione di alcuni modelli economici che non riusciranno a rientrare nella direttiva dell'Unione Europea. Molte auto economiche potrebbero essere quindi modificate, magari con l'introduzione di un propulsore ibrido, e ciò provocherà inevitabilmente un aumento del prezzo.

Di pari passo, stando agli addetti ai lavori, potrebbero aumentare anche le domande di leasing, l'acquisto tramite noleggio a lungo termine, una formula attraverso cui il guidatore non diventa effettivamente proprietario della sua auto, ma paga ogni mese un canone in cui rientrano assicurazione e spese di manutenzione, carburante escluso: il mercato dell'auto sta letteralmente cambiando.