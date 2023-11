Auto DR, problema ricambi? I carrozzieri: 'Vetture ferme in officina da un anno...'

Le auto DR stanno ottenendo dati di vendita molto interessanti, ma con la maggior diffusione delle vetture sulle strade, crescono anche coloro che devono recarsi nelle officine per problemi vari.

Secondo quanto segnalato dal gruppo Facebook “Carrozzieri Verniciatori d’Italia”, uno dei più popolosi per quanto riguarda coloro che riparano i mezzi a quattro ruote, vi sarebbe un problema pezzi di ricambi con le vetture a marchio DR, al punto che numerose auto sarebbero ferme con le quattro frecce da tempo nelle officine.

Quelli di DR Automobilities sono numeri da record, fra SUV, city car con motorizzazioni GPL, elettriche e rigorosamente low cost. Non è tutto rosa e fiori però, e di recente l'Antitrust ha aperto una istruttoria proprio nei confronti di DR in quanto a suo modo di vedere l'azienda molisana ometterebbe le sue origini cinesi.

In attesa che il contenzioso si risolva ci sarebbe (il condizionale è d'obbligo) un altro grattacapo per DR e riguarda appunto i sopracitati pezzi di ricambio. Evidentemente le richieste sono state così elevate da aver messo a dura prova il sistema di approvvigionamento, e per riparare una vettura, secondo gli autoriparatori, come si legge anche su Sicurauto.it, bisogna aspettare a volte anche due anni.

“Arrivata qui un anno esatto fa, ora l’abbiamo messa dentro per incominciarla a causa della mancata disponibilità dei ricambi. Qualcun altro ha avuto lo stesso problema?”, scrive un carrozziere postando la foto di una DR 4 danneggiata nella zona anteriore.

Le risposte non si sono fatte attendere: “Ho la stessa macchina in officina da più di un anno, ho aspettato i ricambi fino alla settimana scorsa. Il cliente è in causa con la Dr. Non sono arrivati tutti i ricambi, sto ancora aspettando le griglie del paraurti anteriore. Per ora ho assemblato il paraurti come ho potuto per consegnare la macchina al cliente, quando arriveranno gli altri ricambi la finirò del tutto (..) avevo anche tutto l’interno da fare, cambiato cruscotto, airbag e tutte le cinture”. E ancora: “Una porta arrivata dopo tre mesi e messa peggio di quella del cliente, a quel punto l’abbiamo mandata indietro e riparato la sua perché non c’erano previsioni di arrivo. Lo specchio (retrovisore, ndr) della stessa auto arrivato dopo 1 anno e mezzo di concorrenza”.

Ma le segnalazioni non finiscono qui: “Per riparare una DR (paraurti anteriore, parafango anteriore e un fusello) …5 mesi ferma per aspettare i ricambi”, così come: “Specchietto e parafango, un anno e sette mesi, arrivati la settimana scorsa”. Ecc ecc.

Per cercare di risolvere la situazione molti carrozzieri hanno pensato di ordinare i pezzi dei cloni cinesi delle auto DR, ma anche in questo caso non è sempre semplice trovare il bandolo della matassa.