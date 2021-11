Le nostre auto dovranno riconoscere un conducente ubriaco: scatta l'obbligo

Per l'industria automobilistica la specifica fase storia che stiamo vivendo è una delle più complicate in assoluto fin dai suoi albori. Da due anni a questa parte quasi tutti i produttori si sono avviati sul sentiero dell'elettrificazione e di una rivoluzione del concetto di mobilità.

Ciò comporta anche l'implementazione, dentro e fuori l'abitacolo di una quantità innumerevole di sensori, i quali non servono soltanto a gestire l'assistenza alla guida o persino la guida autonoma, ma spesso anche a monitorare il conducente.

In questo contesto la Camera dei rappresentanti statunitense ha appena fatto passare un colossale insieme di leggi che, oltre a prevedere investimenti per 1,2 miliardi di dollari su infrastrutture come ponti, strade e stazioni di ricarica per EV, comportano anche delle misure per ridurre il numero di morti sulle strade americane.



Spicca senza alcun dubbio l'obbligo per le compagnie automobilistiche di introdurre sistemi per il riconoscimento dello stato d'ebbrezza del conducente entro il 2026. Il testo della legge non fa riferimento ad alcuna tecnologia nello specifico, per cui ogni produttore potrà agire come meglio crede. E' anche vero che attualmente la tecnologia permette già l'analisi del volto dell'automobilista, e alcuni brand starebbero persino pensando di introdurre il riconoscimento facciale per il pagamento mentre si è comodamente seduti al volante.



Il Congresso ha definito il sistema come uno strumento che "monitora passivamente le performance del conducente di un veicolo a motore per identificare accuratamente la sua eventuale compromissione; e...previene o limita l'operatività del veicolo a motore quando la compromissione delle condizioni viene rilevata." Insomma, questi sensori andrebbero collegati direttamente al computer di bordo, il quale avrà il compito di rallentare l'auto e magari di sfruttare la guida autonoma per tenerla in corsia o persino per riportare l'individuo a casa sano e salvo (per il momento quest'ultima ipotesi non è ancora fattibile).



A proposito dei mostruosi investimenti degli Stati Uniti sui trasporti e sull'elettrificazione, a breve i cittadini USA potrebbero usufruire di incentivi da 12500 dollari per acquistare EV: sarebbero i più corposi mai stanziati da un governo nazionale.