La nuova auto della Divisione M di BMW verrà svelata al Festival of Speed di Goodwood 2022

Ogni anno, il Festival of Speed di Goodwood celebra una particolare casa costruttrice, e dopo aver visto Lotus nel 2021, quest’anno la regina della festa sarà BMW, al quale verrà dedicato anche il monumento che si erge di fronte alla villa di Lord March.

La casa di Monaco diventa quindi protagonista per festeggiare in particolare il 50° anniversario della M Division (a proposito, qui trovate tutti i programmi sportivi BMW per il 2022), e per l’occasione svelerà un nuovo modello sul quale campeggia la gloriosa M, seguita dal tricolore celeste-blu-rosso.

"Per il nostro 50° anniversario, non potremmo immaginare un posto migliore per celebrare i nostri prodotti con i fan del marchio. Non vedo l'ora di presentare per la prima volta un determinato veicolo al pubblico mondiale, un veicolo che stavamo aspettando un per molto tempo", ha affermato Frank van Meel, CEO della divisione BMW M.

La casa dell’elica non ha però specificato di quale modello si tratti, per cui si può solo ipotizzare ciò che verrà svelato, anche perché le vetture M pronte al debutto sono numerose e tutte piuttosto attese dal grande pubblico. Prima tra tutte si colloca la nuova BMW M2 avvistata durante i test pre-produzione sul Nurburgring e sempre più vicina al reveal.

Eppure la sportiva più compatta non è l’unica vettura che viene regolarmente tenuta sott’occhio, infatti la casa stessa ha rivelato alcune immagini della M4 CSL, la versione ancor più specialistica e leggera della coupé, a cui si affiancherà anche la M3 Touring, la prima M3 della storia in formato station wagon.

È evidente che la carne al fuoco è tanta, ma non è detto che vedremo una delle tre auto appena citate: si vocifera che BMW possa avere in serbo qualcosa di inedito e particolarmente speciale vista l’occasione, di cui si ipotizza anche una produzione in edizione limitata. A questo punto non ci resta che attendere il Festival Of Speed di Goodwood 2022, che quest’anno andrà in scena dal 23 al 26 giugno.