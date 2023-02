Auto distrutte che passione: ecco i 3 registi che hanno demolito più vetture nei loro film

Vi siete mai chiesti quale sia il film o il regista che detiene il record di auto distrutte? Vi diciamo subito che in questo campo gli americani, o comunque le pellicole a stelle e strisce, sono dei veri e propri maestri: niente regge il confronto con un bell'incidente “Made in USA”.

Fra i film cult in tal senso vi è senza dubbio il mitico The Blues Brothers girato nel 1980, e lungometraggio che in Italia viene solitamente trasmesso la notte fra il 31 dicembre e il primo gennaio. La scena dell'enorme tamponamento in cui sono coinvolti ben 60 veicoli, tutti ridotti in rottame, è decisamente epica, e nel corso del film sono ben 13 le “bluesmobile” finite dallo sfascia carrozze. The Blues Brothers è stato diretto dal genio di John Landis, che in totale, nel corso della sua carriera, ha fatto “a pezzetti” ben 120 veicoli in tutto.

Tanti direte voi? Nient'affatto visto che il mitico Landis si è piazzato solamente al terzo posto nella classifica dei registi più distruttivi, medaglia di bronzo. Al secondo posto spazio ad un altro maestro del crash, leggasi il taiwanese Justin Lin, che ha diretto diversi episodi della storica saga The Fast & Furious. In totale sono 135 i veicoli che sono stati demoliti per esigenze cinematografiche durante i capitoli 4, 5, 6 e 9.

Ma occhio perchè il re indistinto degli incidenti con le auto sul grande schermo è il californiano Michael Bay, alla cinepresa di film mitici come Bad Boy, Transformers, e molti altri ancora. Il suo esordio avvenne distruggendo addirittura una Shelby Cobra 427, un'auto incredibile, proseguendo poi nel corso della carriera e demolendo alla fine ben 354 veicoli. Ovviamente molte delle auto che vengono incidentate nei film sono repliche, anche perchè il budget di una pellicola salirebbe vertiginosamente se si dovessero distruggere Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche a via discorrendo, ma in ogni caso il numero di incidenti resta davvero impressionante.

Prima di congedarci vogliamo rimanere in tema ricordandovi che in Fast & Furious 10 Vin Diesel guiderà una Charger elettrica nera, inoltre di recente Veilside ha presentato la Nissan Han S 400Z e non è da escludere che la vedremo nel decimo capitolo della saga o eventualmente in uno spin-off dedicato proprio al mitico Han.