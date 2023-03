Auto diesel, crollo senza fine: perse un milione di vetture negli ultimi 5 anni

E' un vero e proprio crollo inesorabile quello del diesel in Europa. Negli ultimi cinque anni le auto alimentate a gasolio sono diminuite di quasi un milione di unità, passando dal 56% di immatricolazioni nel 2016 al 19.6% dell'anno 2022.

In totale sono state 854.858 le auto diesel che si sono perse negli ultimi anni, così come emerge dal rapporto di UNRAE, Associazione dei rappresentanti veicoli esteri, che ha appunto posto l'accento sul crollo del motore a gasolio per via in particolare dalle normative anti inquinamento che sono state messe in atto negli ultimi anni da quasi tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Il picco era stato raggiunto nel 2017, con le nuove vetture diesel che erano state 1,1 milioni, dopo di che era iniziato il lento decadimento, passando quindi a 979mila nel 2018, 763mila nel 2019, e poi 452mila nel 2020, dato segnato anche dalla pandemia di covid, quindi 323mila nel 2021 e infine solo 257mila nel corso dell'anno da poco conclusosi.

Con il crollo dei clienti e delle nuove immatricolazioni, la quota di mercato è così passata dal 57 per cento del 2016, quando di fatto più di metà delle auto vendute era appunto un diesel, al 40 percento del 2019 (4 su 10), fino al solo 19,6 per cento del 2022 (meno di due su dieci). Da segnalare inoltre che quasi il 40 per cento di coloro che hanno acquistato un'auto elettrica l'anno scorso, veniva da un diesel, dato quest'ultimo segnalato ancora da UNRAE.

Il crollo del diesel è sintomo dei tempi attuali, del resto in un mondo in cui giustamente si strizza l'occhio all'ambiente, è normale che i motori alimentati a gasolio siano visti con scetticismo. Il diesel è sempre stato per eccellenza il motore associato all'inquinamento, e fino agli anni 2000 quasi la totalità delle auto che utilizzavano tale carburante emettevano un fumo nero e denso, oltre ad un odore non proprio piacevole.

Alla luce di tale tendenza negativa degli ultimi anni, e vista la recente ufficializzazione dell'Ue dello stop a diesel e benzina dal 2035, ci aspettiamo un ulteriore calo del gasolio per il 2023, in favore di benzina, ma soprattutto ibride ed elettriche. Stando ai dati di febbraio 2023 delle auto più vendute in Italia, solo il 19,2% ha scelto di puntare sul diesel.