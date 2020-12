Quasi un'auto su dieci venduta in Europa a Novembre è elettrica, lo svela uno studio

Un nuovo interessante studio pubblicato da Schmidt Automotive Research ha svelato una statistica molto interessante sul mercato automobilistico europea. Come si può vedere nel grafico presente dopo il salto, infatti, a Novembre 2020 quasi un'auto su dieci venduta in Europa era elettrica pura.

Per essere precisi, la percentuale è dell'8,9%. Il dato è particolarmente rilevante in quanto si tratta della quota di mercato più alta raggiunta dai veicoli elettrici puri in Europa nei tempi moderni.

Il grafico mostra in maniera molto chiara l'andamento delle vendite delle vetture elettriche pure in questo 2020, con il picco raggiunto proprio a Novembre 2020, con una percentuale vicinissima al 9%, mentre in termini di volume il massimo è stato registrato a Settembre con 90mila unità.

E' innegabile che il settore automobilistico generale abbia avvertito l'impatto della pandemia di Coronavirus, che ha costretto praticamente tutte le nazioni del Vecchio Continente a lockdown più o meno severi che hanno avuto delle ripercussioni anche sugli acquisti.

Schmidt Automotive Research osserva che le multe per le emissioni di CO2 sono state la motivazione principale che hanno spinto gli utenti all'acquisto di vetture elettriche, a cui si sono aggiunti anche gli incentivi governativi

A gudiare la classifica c'è la Germania, con oltre 500mila auto elettriche, ma il governo tedesco punta al milione di unità entro fine 2021.