Quali auto danno meno problemi dopo l'acquisto? Male Tesla e Polestar, bene Alfa Romeo

Ogni nuova vettura può avere, statisticamente parlando, dei problemi. In particolare negli anni scorsi si è discusso tantissimo di Tesla, che essendo un giovane produttore sul mercato ha fronteggiato vari errori di produzione negli anni scorsi. Come vanno invece le cose oggi? Quali sono i brand con meno problemi?

Prova a rispondere a questa domanda un nuovo studio di J.D. Power chiamato Initial Quality Study 2023. La società ha analizzato quali problemi si manifestano solitamente dopo l'acquisto di una nuova auto basandosi su un bacino d'utenza di 93.380 acquirenti e i risultati sono estremamente interessanti. Si scopre infatti che negli USA le nuove vetture Dodge, RAM e Alfa Romeo sono quelle che hanno meno problemi nella fase iniziale della loro vita - da 140 a 143 problemi per 100 veicoli (PP100). La media generale dell'intero studio ha fatto segnare 192 PP100, con numerosi brand al di sotto di questa soglia: pensiamo a Porsche, Kia, Lexus, MINI, Nissan, Maserati, Jaguar, Subaru, Hyundai, Honda, Jeep e BMW.

Le cose vanno peggio con Mercedes-Benz, Land Rover, Mazda, Audi, Volkswagen e Volvo, tutti marchi al di sopra dei 200 problemi ogni 100 vetture. E Tesla? Ha risolto i problemi di produzione dei primi anni? Non proprio, o almeno non tutti: il marchio californiano è in fondo alla classifica con 257. Chi invece sta pagando a caro prezzo la gioventù è Polestar: il marchio elettrico svedese, sul mercato da pochissimi anni (e in Italia solo dal 2022, qui di seguito la nostra prova della Polestar 2 con Performance Pack) fa registrare in media 313 PP100. In basso potete vedere un prospetto dettagliato dello studio, vi aspettavate risultati simili?