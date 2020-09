Auto Cyberpunk: qualcuno ha mescolato una AMC Gremlin con una BMW Z4

Gli appassionati di automobili ai quali piace sporcarsi le mani forse sono più numerosi di quanto non si creda, e ad uno di loro è venuto in mente di prendere il telaio di una BMW Z3 M e combinarlo con la carrozzeria di una AMC Gremlin. Il risultato potete vederlo dal video in fondo alla pagina.

In molti, osservando le pubblicazioni social di built.by.z, hanno creduto che l'estetica derivasse dalla AMC Hornet, ma in realtà si sbagliavano di grosso, se non fosse che la carrozzeria appartiene comunque allo stesso marchio.

Zalman di Sinister Kustoms con sede a El Paso ha utilizzato una Gremlin acquistata nel 2019, ma l'obiettivo originario er quello di restaurarla. Parecchi mesi dopo qualcosa è cambiato nella sua testa, e ha deciso di mettere le mani su una BMW Z4 2.5i incidentata e gravemente rovinata sul lato posteriore. Ovviamente avete già capito: la scintilla è stata immediata.

"Dopo aver avuto l'idea in testa per circa un mese e aver preso un bel po' di misure, ho capito che sarebbe stato molto più facile tagliare semplicemente il fondo e il telaio di entrambe le macchine e mescolare tutto. Quindi in modo del tutto naturale è venuta fuori una macchina in stile tuner perfetta per una modifica." Queste le parole di Zalman, rilasciate poche ore fa per i colleghi di The Drive.

I lavori inoltre hanno avuto una certa dose di facilitazioni, perché durante i lockdown per la pandemia di coronavirus l'officina è restata vuota per un pezzo, per cui Zalman non ha avuto distrazione e ha completato l'operazione in appena una settimana.

