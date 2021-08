Queste le auto più costose vendute a Monterey: prezzi da mani nei capelli

La Monterey Car Week è appena finita. L'edizione del 2021 è finalmente tornata a svolgersi dopo lo stop forzato causa lockdown pandemico del 2020 e, per le spettacolari auto mostrate all'evento, dobbiamo dire di essere rimasti particolarmente soddisfatti.

Tra i brand che hanno brillato di più troviamo sicuramente Bugatti con l'incredibile Bolide, nonché Hennessey con l'appariscente Venom F5 in Mojave Gold. Adesso però vogliamo concentrarci sulle aste messe in piedi durante la settimana motoristica, perché in alcuni casi si sono raggiunte cifre mostruose.

Innanzitutto non possiamo non citare una introvabile Ferrari Enzo con carrozzeria in verniciatura nera appena piazzata da RM Sotheby's a 3,36 milioni di dollari. La macchina, dotata di un V12 aspirato da 660 cavalli, ha percorso appena 28.000 chilometri totali.

A seguire ci imbattiamo in un altro modello del Cavallino Rampante, poiché non potevamo non citare la Ferrari LaFerrari ceduta per 3,1 milioni di dollari. L'esemplare è praticamente intonso e quasi mai utilizzato: l'abitacolo è nuovo di zecca e i chilometri totali sono soltanto 210.

Ormai avrete capito che la scena è stata rubata dal marchio di Maranello, per cui proseguiamo con una Ferrari F50 del 1995 battuta per ben 3,7 milioni di dollari. Il terzo bolide dal V12 della lista finora ha coperto circa 6.500 chilometri, e la sua rarità ha fatto schizzare il valore alle stelle.

In ultimo non potevamo non tirare in ballo un modello venduto ad una cifra a dir poco clamorosa. Stiamo parlando di una McLaren F1 del 1995, che adesso ha cambiato proprietario per ben 20,46 milioni di dollari. Si tratta della macchina più costosa mai messa all'asta da Gooding and Company, e non fatichiamo a capirne il motivo: 389 chilometri percorsi, 106 esemplari costruiti e una delle migliori creazioni ingegneristiche della storia dei motori.

Per concludere restando in tema di opulenza ma tornando a Maranello non possiamo lasciarvi prima di avervi mostrato una assurda esibizione di Ferrari Monza SP1 ed SP1: 33 esemplari sono stati allineanti alla Monterey Car Week.