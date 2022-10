Le auto più costose al mondo nel 2022: si superano i 20 milioni di euro

Conservate in banca svariati milioni di euro e avete voglia di acquistare una nuova hypercar a fine 2022? È l'articolo che fa per voi, potete però leggerlo anche senza avere cifre mostruose sul conto, sognare è forse una delle poche cose che possiamo ancora fare gratuitamente...

Partiamo dunque dalla Bugatti Chiron Pur Sport: esiste in sole 60 unità e costa di partenza 3 milioni di euro più tasse. Sempre in casa Bugatti la Chiron Super Sport 300+, mostruosa hypercar capace di erogare fino a 1.600 CV, è leggermente più costosa: parliamo di 3,5 milioni di euro più tasse.

In lista c'è anche un'italiana: parliamo della Lamborghini Sian Roadster da 819 CV, dal costo di partenza attorno ai 3 milioni di euro. Se volete risparmiare qualcosina potete sempre optare per la variante Coupé, disponibile a circa 2 milioni e mezzo di euro.

Anche la Aston Martin Valkyrie AMR Pro non scherza affatto: prodotta in soli 40 esemplari, costa all'incirca 3,5 milioni di euro. Sempre al di sotto dei 4 milioni troviamo la Pagani Huayra Roadster BC, capace di arrivare a 3,7 milioni di euro. Anche lei verrà costruita solo in 40 esemplari.

Con la Bugatti Bolide, sul mercato arriveranno soltanto 40 unità dal prezzo di 4 milioni di euro l'uno. Secondo molti appassionati è già l'hypercar più bella del mondo, ma vi assicuriamo che non è la più costosa...

La casa francese infatti ha ancora altre tre cartucce da sparare. La Bugatti Divo arriva a costare 5,8 milioni di euro, la Bugatti Centodieci invece parte da 8 milioni di euro e proprio un esemplare di questa hypercar ha raggiunto il garage di Cristiano Ronaldo (tutto sulla nuova Bugatti Centodieci di Cristiano Ronaldo)... A concludere l'opera arriva infine la Bugatti La Voiture Noire: una one-off venduta a 11 milioni di euro, tasse escluse ovviamente.

A detenere lo scettro assoluto di auto nuova più costosa (qui invece potete scoprire le tre Ferrari più costose mai battute all'asta) è la Rolls-Royce Boat Tail, un pezzo unico il cui valore dovrebbe oscillare fra i 20 e i 26 milioni di euro.