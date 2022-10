Quante auto ha consegnato Tesla nel trimestre dei record? Meno delle previsioni

Tesla ha chiuso il terzo trimestre con numeri da record per l’azienda, complice la produzione a pieno regime di Fremont e Shanghai e il contributo dei nuovi impianti di Berlino e Austin. Ma quanti veicoli ha consegnato esattamente? Gli analisti sono rimasti delusi.

Secondo i dati diffusi dal colosso di Elon Musk, si parla di un totale di 365.923 veicoli prodotti e 343.830 consegnati ai clienti. Nello specifico, 19.935 erano Model S e Model X mentre i restanti 345.988 erano Model 3 e Model Y; tra le consegnate, troviamo 18.672 Model S e Model X e un totale di 325.158 Model 3 e Model Y. Questi numeri, se paragonati allo stesso periodo dell’anno scorso, sono fantastici: nel Q3 del 2021, infatti, Tesla ha prodotto 237.823 veicoli e ne ha consegnati 241.300. La crescita è dunque evidente.

Tuttavia, gli analisti avevano previsto numeri più elevati e ora sono preoccupati delle prestazioni di Tesla per il resto del 2022: nel quarto trimestre, per rispettare le previsioni degli esperti esterni e interni alla casa automobilistica, quest’ultima deve consegnare più di 450.000 veicoli.

Brandon Pizzurro di GuideStone Capital Management ha affermato: “La preoccupazione più ampia va oltre la semplice mancanza di consegne, riguarda l’intero settore dei veicoli elettrici. Eventuali problemi potrebbero rallentare il futuro degli EV”. Tesla continua quindi a essere percepita come l’azienda chiave per la diffusione dell’elettrico su scala globale, proprio nel momento in cui in Cina il mercato EV non risulta redditizio e, anzi, porta a perdite nette preoccupanti per diversi brand del Dragone.

Per conoscere meglio il futuro di Tesla, però, dovremo aspettare i risultati finanziari per il terzo trimestre del 2022, i quali verranno pubblicati il 19 ottobre.