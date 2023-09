Quante auto connesse ci sono nel mondo? Le previsioni per il 2030 sono da capogiro

Le automobili di nuova generazione sono di fatto dei computer su quattro ruote, all’interno hanno anche delle SIM virtuali capaci di mantenere una connessione costante a internet per le funzioni remote, ma quante auto connesse ci saranno in giro per il mondo entro la fine dell’anno?

A fare questo calcolo è stato l’Osservatorio Autopromotec, secondo cui entro la fine del 2023 ci saranno su tutto il pianeta oltre 350 milioni di auto connesse. Rispetto al 2022 si parla di una crescita del 18%, tutti dati alla cui base c’è uno studio condotto dal gruppo di ricerca Omdia. Com’è facile immaginare, questi numeri continueranno a crescere in maniera esponenziale: nel 2027 si prevedono 640 milioni di auto connesse in tutto il mondo, mentre superato il 2030 dovremmo essere a quota 900 milioni.

Probabilmente a molti automobilisti “conservatori” tutto questo potrà spaventare, le funzioni connesse delle auto di nuova generazione però aumenteranno il nostro comfort e la nostra sicurezza (anzi è inutile parlare al futuro: molte auto già lo fanno oggi). Sul fronte del comfort un’auto connessa può permetterci di attivare la climatizzazione da remoto, una feature eccezionale sia d’estate che d’inverno, oppure di temporizzare la ricarica delle batterie con gli EV. Alcune app ci permettono anche di bloccare/sbloccare le portiere, visualizzare la posizione del veicolo su una mappa, muovere la vettura senza nessuno alla guida (magari per uscire da un garage molto stretto) e tanto altro.

Le auto connesse potranno anche dialogare fra loro e con le strade smart (la Salerno-Reggio Calabria sarà un’autostrada smart), potranno dunque sapere in anteprima di eventuali incidenti, lavori in corso, ostacoli sul percorso e quant’altro, con i conducenti che saranno avvisati per tempo. Quando poi arriverà la Guida Autonoma completa le auto potranno utilizzare le informazioni esterne per migliorare la guida senza conducente.

Così come le città e le strade dovranno adeguare l’infrastruttura di ricarica per l’arrivo in massa delle auto elettriche, allo stesso modo le reti wireless in 5G dovranno prepararsi a scambiare tonnellate di dati provenienti dalle auto di nuova generazione, imbottite di schermi e tecnologia. Di questo e tanto altro si parlerà a Futurmotive Expo & Talks, l’evento voluto da Autopromotec che si terrà a Bologna dal 16 al 18 novembre 2023.