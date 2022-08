L'auto si conferma il mezzo preferito dagli italiani, nonostante il caro benzina

Il caro carburanti spinge gli italiani sempre più ad adottare comportamenti virtuosi, a causa del caro benzina con cui stiamo facendo i conti da qualche mese. E’ questa la fotografia scattata da AutoScout24, secondo cui l’auto continua a confermarsi il mezzo preferito per gli spostamenti.

Nella fattispecie, il 93% degli italiani continua a utilizzare l’auto come mezzo per i propri spostamenti quotidiani, soprattutto per il tragitto casa-lavoro.

Ovviamente, la maggior parte dei consumatori (l’86%) si è detto molto preoccupato per l’aumento dei prezzi dei carburanti soprattutto per l’incidenza che questo è destinato ad avere sul bilancio familiare. A livello di scelta, circa un terzo degli utenti sceglie il distributore in base al prezzo più economico, mentre il 27% tende a fare rifornimento esclusivamenteal self service.

Sempre in termini di utilizzo, la maggioranza degli italiani si affida all’auto per più di cinque giorni a settimana (il 73%), ed il 69% percorre più di 10mila chilometri all’anno. Sei italiani su dieci invece spendono tra 100 e 300 Euro in media per il carburante, mentre solo il 15% supera i 300 Euro.

Il caro carburante ha anche cambiato le abitudini degli italiani, ed il 38% ha cercato di ridurre l’uso di auto a benzina e diesel per il tempo libero. Lo studio mostra anche come siano in crescita i comportamenti virtuosi, con gli automobilisti che adottano un diverso approccio alla guida e maggiore attenzione per il risparmio. Ad esempio il 29% guida in modo soft per ridurre i consumi. Nella giornata di oggi, comunque, abbiamo parlato di come i prezzi della benzina e diesel siano ancora in calo.

Le auto elettriche continuano a rappresentare una quota minima del mercato, e sono poco usate a causa della scarsa autonomia e dei costi elevati.