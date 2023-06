Un'auto senza conducente si blocca a un incrocio con lavori in corso

In Europa la legge non lo permette ancora, negli Stati Uniti invece girano parecchie auto senza alcun conducente, dotate di Guida Autonoma di Livello 5. Uno dei servizi più famosi su questo fronte è sicuramente Cruise di General Motors, una cui vettura autonoma è rimasta bloccata a un incrocio con lavori in corso...

Non è la prima volta che le auto a guida totalmente autonoma finiscono nei guai... non molto tempo fa un agente di polizia aveva provato a far spostare dalla sede stradale una vettura senza conducente per sbloccare il traffico - senza ovviamente riuscire nell'intento. A San Francisco invece un agente aveva trattato una vettura Waymo come fosse un cane, oppure un dinosauro di Jurassic Park, visto che aveva tentato di farla spostare facendo segni con le mani e accendendo un razzo di segnalazione - anche in questo caso senza riuscire nell'intento.

Oggi un robotaxi Cruise si è incastrato in un incrocio chiuso per lavori, causando ovviamente non pochi disagi alla già precaria circolazione. Il vero problema di questi eventi è che, quando le auto a guida autonoma non riescono più ad andare avanti e a seguire il loro pattern prestabilito, non sanno reagire in alcun modo e si bloccano, nella speranza che un tecnico autorizzato sblocchi la situazione intervenendo sul posto. Cosa succederebbe in una città italiana con lavori in corso un po' ovunque, incroci complicati, parcheggi selvaggi, corsie spesso provvisorie, segnaletica verticale e orizzontale magari mancante o rovinata?

Tornando alla vettura Cruise bloccata, anche Elon Musk ha risposto al video finito in rete, dando però sostanzialmente la colpa alle situazioni complicate della strada - di cui la vettura non era a conoscenza.