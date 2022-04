Quali sono le auto compatibili con i nuovi incentivi 2022? Sconti e tipologie

Lo scorso 6 aprile il Governo Draghi ha ufficializzato i nuovi incentivi auto e moto 2022, che avranno seguito anche nel 2023 e 2024. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale andiamo a scoprire come devono essere le auto per essere compatibili con i bonus.

Sul fronte delle auto elettriche, sono incluse tutte le auto a zero emissioni alimentate a batteria (emissioni di CO2 comprese fra 0 e 20 g/km), purché abbiano un costo massimo di 35.000 euro più IVA (42.700 euro con IVA). In questo caso si possono ottenere 3.000 euro di sconto senza rottamazione, 5.000 euro con rottamazione di un veicolo Euro 0-1-2-3-4.

Con le auto Plug-in Hybrid le cose sono leggermente diverse. Le emissioni di CO2 devono essere comprese fra 21 e 60 g/km, inoltre il tetto massimo di spesa è di 45.000 euro più IVA (54.900 euro con IVA). In questo caso si ottengono 2.000 euro di sconto senza rottamazione, 4.000 euro di sconto con rottamazione di un veicolo inquinante di categoria Euro 0-1-2-3-4.

Infine abbiamo le auto termiche e ibride standard, che possono essere solo a benzina o diesel, Full Hybrid o Mild Hybrid (quale auto ibrida comprare?), insomma basta che le loro emissioni di CO2 siano comprese fra 61 e 135 g/km. Il tetto massimo di spesa torna a 35.000 euro più IVA (42.700 euro con IVA), l'incentivo però arriva massimo a 2.000 euro con rottamazione di un veicolo inquinante Euro 0-1-2-3-4. Senza veicoli da rottamare non è possibile acquistare un'auto di questo tipo con lo sconto governativo.