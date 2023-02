Auto come smartphone: con il riconoscimento facciale sarà impossibile rubarle

Continental sta sviluppando un nuovo sistema antifurto per fare in modo che le auto risultano impossibili da rubare: si baserà sul riconoscimento facciale del guidatore. Il sistema è sviluppato in collaborazione con la tedesca TrinamiX e promette di rivoluzionare il mondo dell'automotive.

L'idea alla base è quella di applicare una funzione di sicurezza sdoganata dagli smartphone, appunto il riconoscimento facciale: per sbloccare il proprio telefono lo stesso dispositivo deve riconoscere il nostro viso, e qualcosa di simile potrebbe accadere a breve quando saliremo sulle auto. Attraverso una telecamera inserita nel display, e invisibile dall'esterno, l'automobilista si identificherà e potrà così avviare il veicolo.

Un vero e proprio inedito per le auto che tra l'altro potrebbe essere anche usato per svolgere altre funzioni, a cominciare dal monitoraggio delle condizioni fisiche del guidatore: nel caso in cui dovesse notare un calo di attenzione del conducente, potrebbe avvisare lo stesso evitando quindi i colpi di sonno che a volte possono risultare fatali. Inoltre, integrato ad una carta di credito, il riconoscimento facciale potrebbe essere usato per noleggiare le auto o per accedere a servizi digitali.

"L'identificazione sicura degli utenti – le parole di Philipp von Hirschheydt, responsabile della user experience business area di Continental - è una funzione importante per le future generazioni di veicoli. Il nostro Driver Identification Display stabilisce nuovi standard in termini di sicurezza e confort. I display sono l'interfaccia chiave tra guidatore e veicolo. Per la prima volta, il Driver Identification Display offre tre funzioni chiave in un unico pacchetto: autenticazione affidabile del conducente, possibilità di effettuare transazioni di pagamento digitali sicure e monitorare l'attenzione del guidatore, cosa che in futuro sarà obbligatoria in Europa, una soluzione tre in uno particolarmente efficace”.

Il mondo dell'auto sta quindi abbracciando sempre di più la tecnologia, così come dimostrato di recente anche dalla stupefacente i Vision Dee di BMW, presentata al Ces 2023. Per Peugeot, invece, le auto potrebbero essere aggiornate come smartphone in futuro, evitando così la loro obsolescenza.