'Auto saranno come i pc'. CV e km/l non interesseranno più, conteranno chip e autonomia

Le auto stanno diventando sempre più una tecnologia. L'esempio lampante è Tesla che definire un'auto è riduttivo. La vettura di Elon Musk si aggiorna ogni tot, si acquista online, ed è una profusione di dispositivi che fino a pochi anni fa erano impensabili su una vettura.

Con questa strategia innovativa la compagnia americana ha saputo fare breccia nel cuore dei consumatori e soprattutto conquistare il primato di vendite. Non a casa la Tesla Model Y è stata l'auto più venduta al mondo nel Q1 2023 e il futuro appare a dir poco luminoso.

L'auto non è più un motore con un volante e quattro ruote e lo ha certificato anche un recente studio realizzato da IDTechEx, denominato “Semiconductors for Autonomous and Electric Vehicles 2023-2033”.

Nello stesso si sottolinea come le componenti informatiche di un'auto stiano ormai prendendo il sopravvento su quelle meccaniche, e il sorpasso storico si realizzerà in particolare quando si raggiungerà il famoso Livello 5 della guida autonoma.

Di conseguenza in futuro i potenziali acquirenti saranno sempre più interessati a chip e dispositivi informatici montati sulle auto, piuttosto che alla potenza o al consumo di carburante.

Ad esempio, quando si acquista un pc si guarda la capacità del processore, la durata della batteria, la qualità dello schermo, tutti interessi che si stanno traslando sulle auto e che vengono valutati quando andiamo ad acquistare un'auto elettrica.

Che dire poi del sistema di intrattenimento e anche in questo caso Tesla ha fatto scuola, imitata di recente da BMW con la Serie 5 il cui abitacolo si può trasformare in una console.

Il futuro è quindi delle Big Tech? Può darsi, non a caso Apple lavora da anni su un'auto rivoluzionaria, senza dimenticarsi delle varie vetture già in programma in alcune storiche aziende tecnologiche come ad esempio Huawei: il mondo dell'auto sta attraversando una rivoluzione vera e propria, forse la più importante della sua storia.