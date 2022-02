Auto colpita da un gancio traino ad alta velocità: il video è spaventoso

Di incidenti strani ne abbiamo visti alcuni durante il mese di gennaio, vedi il caso dello spazzaneve che ha colpito oltre 40 macchine. Oggi ci recheremo non negli Stati Uniti ma in Australia per vedere un altro, curioso e spaventoso incidente in cui un gancio traino ha rimbalzato fino a scontrarsi con il parabrezza della macchina dietro.

La clip che potete trovare allegata alla notizia, caricata su YouTube dai gestori di Dash Cam Owners Australia, mostra dalla dashcam una giornata assolutamente tranquilla alla guida. Sulla South Eastern Freeway nell'Australia Meridionale il protagonista della vicenda sta guidando a una distanza molto sicura da una Toyota Hilux, ma ciò non ha potuto aiutare il conducente in ciò che sarebbe successo di seguito.

Dopo circa sette secondi, osservando attentamente la strada appena dietro al pickup Toyota, si nota una sorta di bagliore momentaneo, o meglio di fumo dato dall’impatto di qualcosa con l’asfalto. Subito dopo, guardando appena sopra, si vede un oggetto luccicante rimbalzare ripetutamente fino all’impatto con il parabrezza della vettura. La forza è tale da romperlo, creare un enorme foro e staccare la dashcam dal supporto.

Il filmato si ferma a questo punto, ma fortunatamente siamo a conoscenza delle condizioni dell’autista: egli non è stato colpito direttamente e non v’è stato alcun incidente successivo, tutto ciò che ha riportato sembra essere qualche lieve taglio causato dal vetro. Egli ha poi pubblicato il video su Facebook in una pagina della zona, chiedendo al proprietario dell'Hilux di farsi sentire. Purtroppo, però, anche secondo le autorità egli potrebbe non essere al corrente dell’accaduto e, probabilmente, non saprebbe nemmeno come spiegare il fatto.

