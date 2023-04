Un'auto è stata colpita dai detriti del razzo Starship di Elon Musk: il video

Il 21 aprile 2023 rimarrà a suo modo un giorno storico per SpaceX: il suo gigantesco razzo Starship non è andato molto lontano eppure è stata una giornata positiva dal punto di vista scientifico - tranne per una vettura che è stata colpita dai detriti in fase di partenza.

La scena è stata catturata da una delle tante telecamere perimetrali e grandangolari attivate attorno al complesso di SpaceX situato nel Texas. Non sappiamo in realtà che tipo di vettura fosse, quella zona era ovviamente interdetta al pubblico per via della pericolosità, dalle immagini però sembra che fosse una vettura dotata di diverse strumentazioni scientifiche, molto probabilmente sarebbe servita a raccogliere ulteriori dati sul lancio. Peccato che a pochi istanti dall'accensione dei motori alcuni detriti abbiano colpito in pieno la vettura, danneggiandola. Non è chiaro a che distanza fosse parcheggiata l'auto, su Twitter si parla di 350-400 metri di distanza dal sito del lancio, si tratta in ogni caso di numeri non verificati.

Sempre su Twitter c'è chi ha scherzato sul fatto che sarebbe stato alquanto ironico se la vettura colpita fosse stata una Tesla... Possiamo in ogni caso immaginare che questo video dia un'ulteriore lezione a proposito dei lanci di Starship: bisogna parcheggiare ancora più lontano dalle rampe. Mettendo da parte gli scherzi, Elon Musk e il suo team di SpaceX hanno festeggiato l'esito del test, anche se abbiamo visto tutti com'è finito: con un'esplosione indotta, al fine di evitare problemi. Secondo il magnate SpaceX ha imparato tantissimo dagli errori commessi e al prossimo lancio di test, che avverrà fra qualche mese, andrà sicuramente meglio. Il razzo avrebbe dovuto fare un giro del mondo partendo dal Texas ma così purtroppo non è stato... vedremo la prossima volta.