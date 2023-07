Se avete un'auto di colore giallo allora siete delle persone lungimiranti

Il giallo non è proprio un colore così diffuso per quanto riguarda le auto, ma proprio per questo è considerato uno dei più ricercati, e lo conferma un'interessante analisi di mercato pubblicata negli scorsi giorni.

In poche parole, quando andrete a rivendere la vostra auto gialla, il valore della stessa risulterà più alto a parità di modello ma con altri colori, ed è questo quanto certificato dal sito web iSeeCars, che ha analizzato il prezzo di oltre 1,6 milioni di auto negli ultimi tre anni, mettendo assieme i risultati.

In media è emerso che un'auto perde il 22.5 per cento del suo valore nel primo triennio, ma le auto gialle si deprezzano solo del 13,5 per cento, quasi la metà quindi della media, una differenza significativa in termini monetari.

Secondo Karl Brauer, analista esecutivo di iSeeCars, la domanda per le auto di colore giallo supera decisamente l'offerta. Un fatto che per certi versi può apparire curioso, soprattutto ad esempio in Italia, dove il colore giallo non è che sia poi così popolare, e spesso e volentieri è definito un colore maranza.

Negli anni '90, quando circolavano le famose "bare con le ruote" come la Clio Williams, la 106 Rallye e la Saxo VTS, il giallo era associato soprattutto a Punto GT e 500 Sporting, auto tamarre per antonomasia, anche se non era raro vedere circolare delle Lamborghini Diablo della stessa tonalità, colore poi rimasto indelebile nei modelli dell'azienda di Sant'Agata Bolognese.

Nella classifica dei colori che meno si deprezzano troviamo anche il beige, al secondo posto con un -17.8 per cento, mentre sul gradino più basso del podio spazio all'arancione, -18.5%. Attenzione però a non confondere i colori, visto che, se il giallo gode di un grande valore nel tempo, diversa è la situazione del suo “cugino”, l'oro, che invece si deprezza più di tutti gli altri risultando quindi il meno desiderabile: -25.9%.

Male anche le auto marroni, al penultimo posto con un -24%, mentre le auto nere fanno meglio soltanto di poco, -23.9%. Infine le auto grigie che registrano un -22.5% in tre anni.

"Ogni anno le preferenze dei consumatori cambiano, come si evince dall'ordine sempre mutevole di mantenimento del valore di rivendita per i diversi colori. Ma un componente rimane coerente: i colori comuni come il nero e l'argento non sono mai i migliori per il mantenimento del valore di rivendita. Ci sono troppe auto disponibile in quei colori per aumentare il valore di rivendita", ha aggiunto Brauer.

Il giallo prevale su SUV, auto coupé e decapottabili, mentre il beige nei pick-up. In media una coupé gialla perde solo il 5.6 per cento del suo valore in tre anni, e forse è per questo che un fortunato guidatore ha deciso di tinteggiare la sua Ferrari F50 e la sua Enzo in giallo Modena.