Auto con il cofano alto, lo studio eloquente: mortalità su del 22%

Secondo un recente studio, più è alto il cofano di un'auto più aumenta il rischio di mortalità nel caso in cui vengano coinvolti pedoni o altri utenti deboli della strada. Il tutto avviene mentre l'Unione Europea starebbe valutando un proposta per limitare i suv dato il loro ingombro.

L'aumento delle dimensioni dei veicoli sta rapidamente diventando una questione critica, con molteplici conseguenze che vanno dal conseguente restringimento delle strade all'incolumità dei pedoni, il problema è particolarmente accentuato dai sempre più diffusi SUV e pick-up, come rivelato da uno studio condotto negli Stati Uniti.

Un lavoro di ricerca, guidato dall'assistente professore di economia all'Università delle Hawaii, Justin Tindall, ha esaminato l'associazione tra l'altezza del cofano dei veicoli e gli incidenti mortali che coinvolgono pedoni. I dati sottolineano che un aumento di soli 10 centimetri nell'altezza del cofano corrisponde a una significativa variazione del 22% nella mortalità risultante da incidenti di questo tipo.

Tindall suggerisce che l'adozione di un limite di altezza di 1,25 metri potrebbe salvare circa il 7% delle vite dei pedoni, riducendo il numero di vittime di incidenti con veicoli dal cofano alto. Riducendo ulteriormente il limite a 1,2 metri o 1,1 metri, si prevede un aumento graduale nel numero di vite salvate, offrendo prospettive positive per la sicurezza pedonale.

I dati raccolti mettono in luce anche differenze significative nel tasso di mortalità a seconda del gruppo demografico colpito. Gli uomini presentano un tasso del 19%, mentre per le donne e i bambini il rischio è rispettivamente del 31% e dell'81%, in gran parte attribuibile alle differenze di altezza e peso tra i diversi gruppi.

Ma, oltre all'altezza del cofano, la forma del frontale del veicolo svolge un ruolo altrettanto cruciale. Infatti, sempre secondo lo studio, nei pick-up, ad esempio, la conformazione verticale del frontale può aumentare il rischio di collisioni dirette con i pedoni, complicando il ribaltamento e contribuendo a un maggior pericolo. Incidenti o meno, a partire da luglio 2024 le auto dovranno essere dotate di una sorta di "scatola nera" tipo gli aerei.

Parallelamente, un altro studio basato su dati europei evidenzia una tendenza preoccupante nella larghezza media delle auto vendute in Europa, con una crescita costante di 0,5 cm all'anno dal 2001. In particolare, i SUV, sempre più diffusi, superano già i 2 metri di larghezza, contribuendo a un graduale assorbimento dello spazio stradale.

James Nix, autore del rapporto, avverte che senza specifiche riforme, il proliferare di grandi SUV e veicoli di lusso potrebbe presto eguagliare le dimensioni di camion e autobus, portando a ulteriori sfide per la viabilità urbana. Un'analisi dettagliata di questo fenomeno è essenziale per guidare futuri interventi e garantire la sicurezza pubblica in un contesto automobilistico sempre più complesso.