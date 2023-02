'L'auto in città è inutile: l'ho venduta e giro con i mezzi'. L'esperienza di un torinese

Ha catturato il nostro interesse un post pubblicato sul noto social americano Reddit da parte di un automobilista che vive a Torino, o meglio un ex proprietario di auto. Lo stesso ha infatti decidere di vendere la propria vettura dopo essersi trasferito al nord.

“Da quando sono Torino – racconta l'ex automobilista - ho iniziato ad usare sempre meno l’auto, vedi il traffico, i graffi che ti ritrovi se la parcheggi anche una sola notte fuori dal garage, il costo dei posti auto e via dicendo”. A gennaio la svolta: decide di vendere la sua Mercedes CLA del 2020 in cambio di un abbonamento per i mezzi di trasporto pubblico.

“Devo dire che d’allora sono una persona molto più rilassata e felice e sinceramente anche con qualche euro euro in più in tasca, settimana scorsa sono andato a Milano 60€ freccia rossa andata e ritorno, preso metro e poi un Uber in totale 80€, quando in auto tra parcheggio, casello e benzina avrei dovuto spendere più di 100€”, e in più aggiunge: “non avrei potuto sfasciarmi di drink”.

Quindi l'utente di Reddit prosegue: “In conclusione… persone del nord che abitano in città, cosa ci fate ancora con le vostre bellissime ma inutili e dispendiose auto?”. In ogni caso l'ex automobilista precisa: “Se abiti al sud o lavori fuori città avere un auto è fondamentale, se si abita e lavora al nord ed in città avere un auto è solamente uno spreco”. Lo stesso sottolinea inoltre come il suo post verteva in particolare sul rapporto spesa/benefici nel possedere un'auto, aggiungendo che “se si ha bisogno di raggiungere località veramente non collegate, es paesino di 1000 abitanti è più che dovuto avere un auto, così come per chi ha una famiglia”.

Si tratta ovviamente di un parere forte che può essere preso in considerazione o meno, ma noi abbiamo pensato di pubblicarlo in quanto decisamente controcorrente. Probabilmente l'errore dell'utente, senza alcuna nostra supponenza, è stato l'utilizzo del verbo sbagliato. Più che “possedere un'auto in una città è inutile” forse sarebbero meglio stato scrivere “spostarsi con un'auto è inutile”. Del resto è ben noto come siano molti coloro che vivono nelle grandi metropoli italiane e che utilizzano solo mezzi pubblici per recarsi sul lavoro in quanto meno dispendiosi sia dal punto di vista economico quanto fisico e psicologico.

Basti pensare ad esempio al caso di Palermo, la città più lenta al mondo con soli 14,5 km all'ora di media: che senso ha prendere una macchina in tali condizioni? E la situazione non è certamente migliore a Milano, dove dal primo gennaio 2024 si viaggerà al massimo a 30 km/h con polemiche annesse e connesse.

Non possedere un'auto in assoluto ci sembra invece un tantino azzardato, del resto chi vive in città non circola solo in città, e il pensiero di utilizzare ogni volta un mezzo pubblico, ad esempio per recarsi in un ristorante di sera situato in provincia, non ci alletta più di tanto: ma ognuno ha i suoi gusti e le sue abitudini.