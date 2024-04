Auto circolanti a Roma, il 60% ha più di dieci anni. Problemi anche lato sicurezza.

Secondo uno studio condotto dalla Fondazione Caracciolo, il Centro Studi della Federazione ACI, dal titolo "La mobilità automobilistica a Roma", la situazione del parco auto nella capitale presenta una serie di criticità molto importanti. Oltre alle auto possedute, vi è anche un problema di sicurezza.

Il parco auto a Roma è in costante aumento e sempre più datato, con un alto numero di veicoli che superano i dieci anni di età e una percentuale significativa che ha oltre venti anni. In particolare, il 24% delle auto circolanti a Roma rientra nelle categorie euro 0-3, caratterizzate da emissioni inquinanti molto elevate.

La città registra anche un alto numero di incidenti stradali, con più di 13.000 casi all'anno, equivalente a 35 incidenti al giorno e 1,5 incidenti ogni ora. Questo rappresenta quasi l'8% del totale nazionale e supera addirittura la somma degli incidenti verificatisi nelle città di Milano, Genova e Bari.

L'uso dell'auto privata è ancora molto diffuso tra i residenti della capitale, con il 77% dei partecipanti all'indagine che dichiara di utilizzare l'auto privata come principale mezzo di trasporto. Tuttavia, i veicoli di ultima generazione elettrici sono maggiormente diffusi nei municipi della città che presentano redditi familiari più elevati, mentre quelli più datati si trovano nelle zone meno abbienti e periferiche.

Da un punto di vista ambientale, la sostituzione dei veicoli euro 0-3 con veicoli euro 6 porterebbe a una significativa riduzione delle emissioni inquinanti. Si stima infatti che il decremento complessivo sarebbe di ben il 70% e degli ossidi di azoto (NOx) del 56%. In passato, vi abbiamo parlato della propensione al passaggio dall'auto privata ai mezzi pubblici nelle due principali città italiane: Milano e appunto Roma.

La presidente dell'Automobile Club Roma, Giuseppina Fusco, ha sottolineato l'importanza di adottare una strategia che promuova l'uso di mezzi di trasporto alternativi all'auto privata, in particolare il trasporto pubblico, insieme a misure di incentivazione per la sostituzione dei veicoli. A inizio anno, a Roma sono stati inaugurati ben 400 autobus ATAC elettrici, ma sembra non bastare secondo questi ultimi rapporti. Tuttavia, questo approccio, nel tempo, potrebbe contribuire a ridurre l'incidentalità stradale e le emissioni inquinanti, accelerando il raggiungimento degli obiettivi ambientali e di sicurezza stradale nella capitale. La strada da percorrere però è ancora molto lunga.

AREXONS RINNOVA FANALI 150 gr Lucida fari auto, pasta lucidatura è uno dei più venduti oggi su