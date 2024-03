Auto circolanti in Italia, UNRAE: 'Media di 12,5 anni, servono 26 anni per sostituirle'

In Italia circolano le auto più vecchie d’Europa. Non lo diciamo noi ma i dati aggiornati di UNRAE, secondo cui quasi un quarto del nostro parco circolante sarebbe precedente all’Euro 4, con un’età media di 12,5 anni.

Sia sul fronte della sicurezza che su quello ambientale, è un vero disastro: UNRAE pensa infatti che con le dimensioni attuali del parco auto italiano, con 1,6 milioni di veicoli venduti ogni anno (le auto più vendute in Italia nel 2023), servirebbero 26 anni per sostituirle tutte. Davvero una pessima notizia, poiché si tratta di vetture che sono meno sicure rispetto alle nuove e inquinano molto di più. In Francia il parco circolante ha un’età media di 11 anni, in Germania di 10,1, mentre nel Regno Unito si scende a 8,6, abbiamo dunque uno dei parchi auto più vecchi d’Europa.

Andrea Cardinale di UNRAE ha spiegato nel corso di un’audizione in Senato che nel 2009 l’età media dei veicoli italiani era di appena 7,9 anni, in 14 anni invece siamo passati a 12,5, significa che le persone hanno iniziato a cambiare sempre più tardi le loro auto, principalmente per motivi economici. “Tutto si è creato dopo Lehman Brothers” ha detto Cardinali, “dunque ora l’Italia si ritrova con un parco auto vetusto, insicuro e inquinante”. Anche con una massiccia campagna di incentivi e prezzi più bassi, ci vorrebbero comunque degli anni per cambiare le vetture più datate.

Se poi prendiamo in esame anche altri veicoli, i dati diventano ancora più drammatici: i veicoli commerciali leggeri hanno un’età media di 18 anni, i veicoli industriali 14,5 anni, gli autobus si fermano a 11,6, rimorchi e semi-rimorchi 17 anni. Se negli anni precedenti si vendevano 2,5 milioni di auto all’anno nel nostro Paese, ora siamo a 1,6 e difficilmente torneremo sopra i 2 milioni: “Nei prossimi anni non vediamo un ritorno a 2 milioni di immatricolazioni, potremmo arrivare a 1,8 ma non di più” ha detto ancora Cardinale. Questa, invece, la situazione nel vecchio continente: chi ha venduto più auto in Europa nel 2023?

