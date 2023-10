Quante auto circolano in tutto il mondo? Ce ne è una ogni 6 persone circa

Quante sono le auto che circolano in tutto il mondo? Nessuno sa dirlo con certezza, ma una società di ricerca, tale Hedges & Company, afferma di aver stimato il numero più vicino alla realtà possibile.

In totale nel mondo circolano quasi uno punto cinque miliardi di veicoli, “per l'esattezza” 1,47 miliardi, un numero che è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi decenni, di pari passo con la maggior affidabilità delle auto e nel contempo l'impoverimento della ricchezza mondiale.

Il continente dove circolano più auto è ovviamente l'Asia, quello più popoloso, dove troviamo ben 543 milioni di vetture, compreso lo stato di Singapore, dove la sola licenza d'auto costa 72mila euro.

A seguire troviamo l'Europa a quota 413 milioni di veicoli di cui 288 in Ue, mentre in terza posizione c'è il Nord America con 358 milioni di auto, di cui 292 nei soli Stati Uniti. Il Sud America si aggiudica la medaglia di legno con 84 milioni di euro, quindi il Medio Oriente con 50, e l'Africa con 26. A chiudere, l'Antartide con soli 50 veicoli.

Tenendo conto che al momento vi sono 8,1 miliardi di persone sulla terra, con un breve calcolo arriviamo alla cifra di una vettura ogni 5,75 persone, un numero impressionante. Di conseguenza il 17 per cento di tutta la popolazione mondiale possiede un'auto, anche se in realtà il conto è un po' errato visto che bisognerebbe escludere tutti i bambini, nonché gli anziani e tutte le persone che non possono guidare per problemi fisici o psichici.

La zona del mondo dove c'è il più alto tasso di automobili è il Nord America, con 710 vetture ogni 1.000 persone, di conseguenza il 71 per cento della popolazione ha un'auto, e togliendo coloro che non possono guidare (vedi sopra), tutti hanno praticamente una vettura negli Stati Uniti, Canada e Alaska.

L'Europa si piazza subito dietro con 520 vetture ogni 1.000 persone, poi il Sud America con 210 ogni 1.000 e via via tutti gli altri. La sensazione è che tale numero non diminuirà molto in fretta in futuro, nonostante la rivoluzione green, lo stop a benzina e diesel dal 2035, e le migliorie nel trasporto pubblico.

L'auto resterà ancora il primo mezzo di trasporto a meno che in un futuro prossimo non introducano le navicelle spaziali per spostarsi tutti i giorni: purtroppo la vita è diversa da Star Wars.