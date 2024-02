Auto cinesi in Ue costeranno il 20% in più a fine 2024: la risposta di Bruxelles

Sembra fatto appositamente ma non lo è: dopo essere venuti a conoscenza del fatto che l'attuale governo italiano avrebbe scelto BYD come secondo marchio produttore del Paese, la Commissione Europea si prepara a imporre tariffe sui veicoli provenienti dai marchi automobilistici cinesi che sono attualmente commercializzati nel continente.

Se il Governo italiano agisce "nell'interesse degli italiani", l'Unione Europea agisce nell'interesse dei cittadini europei e dell'industria locale. L'imposizione di tariffe extra è una mossa che rappresenta una linea di continuità su due fronti principali: da un lato il raffreddarsi dei rapporti diplomatici con il blocco est del mondo e dall'altro il fatto che c'è un'indagine della Commissione Europea in corso riguardo presunti finanziamenti del governo di Pechino ai gruppi automobilistici cinesi al solo scopo di cannibalizzare la concorrenza europea (tra le altre cose).

Le tariffe proposte ammonteranno fino al 20% in più per le auto cinesi, con l'autunno indicato come il limite temporale entro cui queste tariffe entreranno in vigore. Si sottolinea che queste tariffe saranno applicate sia alle auto elettriche che a quelle non elettriche purché provenienti dalla Cina. Attualmente, i produttori cinesi pagano una tassa del 10% alle dogane europee, mentre le auto europee inviate in Cina sono soggette a una tariffa del 18%.

Questa situazione potrebbe portare i produttori cinesi a considerare l'opzione di costruire fabbriche in Europa per evitare le tariffe e ridurre così i costi di trasporto, come BYD sta tentando di fare con la sua fabbrica in Ungheria (per quanto riguarda il mercato europeo) e in Messico (per quanto riguarda il mercato statunitense). Tuttavia, la costruzione di tali fabbriche richiederà tempo, dai due ai tre anni, un tempo sufficiente per esaminare con cura tutti i possibili scenari.

Il direttore della SAIC in Europa ha commentato che, nonostante le incertezze sul momento esatto in cui le tariffe saranno applicate, è importante per le aziende prepararsi a questa eventualità. Esistono tuttavia anche alcune collaborazioni tra brand cinesi ed europei, come la stessa SAIC con Volkswagen, ma queste comportano sfide significative da affrontare in termini di adattamento dei prodotti ai diversi mercati e quindi potrebbero, col tempo, arenarsi da sole.