Auto causa maxi incendio all'aeroporto di Luton: a provocarlo non è stata un'elettrica

Un maxi incendio si è verificato negli scorsi giorni presso l'aeroporto di Luton, uno scalo inglese a circa 50 chilometri da Londra: a bruciare sono state 1.500 macchine ma a provocarlo non è stato un'auto elettrica bensì una comunissima vettura diesel.

L'incendio ha causato la chiusura temporanea dello scalo, e secondo le indagini effettuate dai vigili del fuoco del Bedfordshire Fire and Rescue Service, è stato escluso che ad alimentare il rogo sia stato un EV, mentre è molto più probabile che a provocarlo sia stata un'auto a gasolio.

Secondo quanto scritto dal Daily Mail, a scoppiare sarebbe stata una Range Rover diesel, forse una “Sport”, molto probabilmente per via di un guasto elettrico o di una perdita dal tubo del carburante.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta in maniera seria, anche se alla fine cinque persone, leggasi quattro vigili del fuoco e un funzionario di una compagnia area, sono rimaste ferite comunque in maniera lieve, a causa del fumo respirato. In totale l'incendio ha causato lo stop di ben 273 voli che sono stati sospesi, cancellati o dirottati, coinvolgendo all'incirca 50mila passeggeri.

L'incendio presso l'aeroporto di Luton è scoppiato martedì scorso, 11 ottobre 2023, attorno alle ore 21:00, al terzo piano del nuovissimo parcheggio del terminal 2 dello scalo: a causa delle fiamme la struttura si è danneggiata ed è crollata, seppur solo in parte.

Mercoledì mattina i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e a riportare la zona in sicurezza, così che nel pomeriggio dello stesso giorno l'aeroporto ha potuto riaprire anche se non sono mancati i disagi per i passeggeri.

La notizia dell'incendio è stata ripresa in Italia e sui social sono stati diversi coloro che hanno subito ironizzato pensando allo scoppio di un'auto elettrica, in questo caso totalmente innocente.

Ma del resto anche l'incendio alla Freemantle Highway, nave da cargo, non era stato causato da un'auto elettrica ma gli EV sono finiti subito sul banco degli imputati. Come ci piace ricordarvi spesso e volentieri, le auto elettriche non prendono più fuoco rispetto alle termiche ma è anche vero che quando una vettura green inizia a bruciare, spesso e volentieri risulta difficile spegnerla.

La cosa certa è che, causati da un'elettrica o meno, gli incendi sembrano essere sempre più frequenti negli ultimi tempi: forse è il caso di controllare più spesso l'auto?