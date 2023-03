Quale è l'auto più brutta di sempre? Il formichiere Sbarro Autobau vince a mani basse

Quali sono le auto più brutte di sempre? Se anche voi vi siete fatti questa domanda, sappiate che siete nel posto giusto per ricercare la risposta desiderata. Ovviamente il bello e il brutto sono sempre soggettivi, ma abbiamo cercato di individuare le 5 auto che sono state indicate spesso e volentieri come decisamente poco riuscite.

Partiamo con un grande classico come la Fiat Multipla, auto che storicamente è stata definita la più brutta di sempre e che venne realizzata dal 1998 al 2010. Con i suoi tre posti nella fila davanti, si presentò come un van totalmente inedito e di fatto divise l'opinione pubblica, tenendo conto che nel 1999 il MOMA, il Museum of Modern Art di New York, la inserì nella sua mostra “Different Roads”, prendendola ad esempio come nuova tendenza del settore automotive. Nonostante questa fama di auto bruttina, ha comunque venduto parecchio ed è sbarcata anche in Cina. Di recente è stata inoltre realizzata anche Fiat Multipla da 1.000 cavalli, una vera bestia della strada. Ma sapete quali sono le auto con tre poste anteriori? Tante le sorprese.

Fra le auto considerate storicamente più brutte di sempre anche la Fiat Duna, vettura che di fatto rappresentava una Fiat Uno più lunga, con la coda. Venne prodotta prima in Sud America e quindi importata in Europa dal 1987, con produzione fino al 1997. Nonostante la firma di prestigio, quella di Giorgetto Giugiaro, ma anche la sua robustezza e il suo comfort, l'auto non venne mai acquistata per il suo aspetto esteriore, piuttosto anonimo all'epoca.

Proseguiamo con una vettura americana che entra di diritto nelle classifica delle auto più brutte di sempre, leggasi la Pontiac Aztek, un crossover SUV prodotto dalla Pontiac a inizio 2000, precisamente dal 2001 al 2005, con l'obiettivo di combinare lo stile degli Sport Utily Vehicle a quello delle vetture più comuni: il risultato fu decisamente discutibile, soprattutto nella versione che prevedeva un vistoso parafango in plastica e non verniciato come il resto della carrozzeria.

Non ha saputo fare meglio la SsangYong Rodius, auto realizzata dai sudcoreani della SsangYong Motor Company. Nonostante la sua riconosciuta bruttezza è rimasta in commercio per ben 15 anni, dal 2004 al 2019, e al suo interno poteva ospitare da un minimo di 7 fino ad un massimo di 9 passeggeri. Disegnata da Ken Greenley, ex direttore del corso di design automobilistico del Royal College of Art di Londra, l'obiettivo era quello di riprendere lo stile degli yacht di lusso dell'epoca, ma il risultato fu tutt'altro che elegante, e nel 2005 vinse il premio di "l'auto più brutta sulle strade". Top Gear la descrisse invece come una vettura che "presa a bottigliate in una rissa in un pub e cucita insieme da un cieco". Anche in Italia le critiche non furono da meno, e nel 2008, tramite un sondaggio de Il Sole 24 Ore, venne votata come una delle auto più brutte di sempre.

Chiudiamo con quella che a nostro avviso è a mani basse l'auto più brutta di tutti i tempi. Stiamo parlando precisamente della Sbarro Autobau, una vettura che venne costruita nel 2010 in Svizzera dal noto designer italiano Franco Sbarro, che si è distinto negli anni per auto fuori dagli schemi, e che decisamente si superò con l'Autobau. Fu un concept realizzato su richiesta del pilota svizzero Fredy Lienhard, vincitore della 24 ore di Daytona nel 2002, e presentava un muso a tre punte. Per accedervi bisognava alzare l'intera parte anteriore non essendovi le portiere: la forma era assolutamente aerodinamica, ma sembrava un formichiere per via della sua coda molto lunga.