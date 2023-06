Auto, boom di furti dei fari: quali e perchè sono i più rubati? Ecco come difendersi

In Italia sta aumentando a dismisura il triste fenomeno dei furti dei fari d'auto. I ladri stanno prendendo di mira le luci e i fanali delle varie vetture, facendo passare un duplice guaio al proprietario: l'oggetto rubato e i danni per accedere al pezzo del desiderio.

Purtroppo in Italia i furti d'auto non accennano a diminuire e la Campania è la regione più a rischio stando ai dati ufficiali. A Milano invece si spaccano più vetri mentre a Roma si rubano più auto, in ogni caso, chiunque lascia la vettura in strada non dorme sonni tranquilli.

Il 2023 verrà senza dubbio ricordato per l'anno dei fari visto che i gruppi ottici stanno velocemente scalando la classifica dei pezzi più ricercati dai criminali, che li rivendono poi su un mercato parallelo senza scrupoli.

Le vetture più recenti montano tecnologie all'avanguardia in tal campo, e alcune sfoggiano gruppi ottici del valore di 5mila euro. Ecco perchè i ladri stanno cercando di accaparrarseli, consci che la merce sia di assoluto valore.

Inoltre, chi rompe un faro, deve solitamente attendere a lungo prima di avere il pezzo di ricambio, di conseguenza sul mercato nero si tratta di una componentistica molto richiesta. Ma come fanno i ladri a portarsi via i fari?

Entrano nell'abitacolo dell'auto presa di mira rompendo il finestrino, dopo di che sbloccano il cofano motore e a quel punto smontano i gruppi ottici anteriori attraverso un flessibile attraverso cui tagliano il fascione paracolpi accedendo alle varie viti che fissano il faro. Ci sono alcuni ladri che tagliano direttamente i cavi di collegamento, mentre altri, i più “gentili”, staccano i connettori prendendosi solo i fari.

Si tratta quindi di un grave danno per la vittima, visto che bisogna tenere in considerazione tempi e costi non indifferenti. La prima cosa da fare è capire se l'assicurazione copra il danno integralmente o solo in parte; a quel punto vanno reperiti i prezzi di ricambio che hanno solitamente tempi di consegna molto lunghi, quindi va sistemato il fascione e il vetro.

Insomma, una procedura lunga e fastidiosa che a volte può anche costare cara se non rientrante per qualsiasi motivo nella copertura assicurativa. Come fare per evitarlo? Ovviamente non c'è una regola precisa, ma sarebbe buona norma non lasciare l'auto incustodita soprattutto di notte, e/o in zone isolate.

Sarebbe bene anche “nascondere” il muso dell'auto, parcheggiando quindi la stessa verso delle siepi o dei muri, di modo da celare il frontale ad un eventuale malintenzionato. A volte comunque questi espedienti non bastano.