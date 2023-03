Quali auto BMW hanno più valore sul mercato dell'usato? Bene i SUV, attenti alle berline

BMW è uno dei marchi più desiderati degli ultimi anni, soprattutto sul mercato dell’usato, dov’è possibile fare ottimi affari oppure incappare in qualche subdola truffa. Oggi però, con l’aiuto di un nuovo studio carVertical, vogliamo provare a rispondere a una domanda: quali sono i modelli BMW che si deprezzano di più sul mercato dell’usato?

Il segmento SUV è sicuramente quello più battuto e ricercato dal pubblico, un trend che dura da qualche anno e non accenna a invertire la rotta, motivo per cui la Serie X di BMW ha il miglior valore residuo tra tutti i veicoli del marchio tedesco. Una BMW X1 di 3 anni ha un valore residuo del 62,4%, dopo 5 anni il suo valore scende al 48,8%, mentre dopo 10 anni siamo al 24,5% del valore originario (a proposito: non perdete la nostra prova in anteprima della BMW X1).

Passando a X3, dopo 3 anni siamo al 49,8% del valore residuo, nello stesso periodo invece una X5 vale il 66,6% del suo valore originale, X6 il 73,3%, cifre davvero notevoli se confrontate con quelli delle berline tedesche. Ovviamente tutto cambia con il passare degli anni: una X6 con 10 anni di vita ha solo il 21,7% di valore, X3 il 28,4% e X5 il 20,3%.

Se siete amanti delle berline dovete fare particolarmente attenzione: una Serie 7, uno dei modelli più iconici e costosi di BMW, dopo appena 3 anni mantiene in media solo il 40,5% del suo valore, dopo 10 anni siamo solo al 14,4%, Le BMW Serie 3 e Serie 5 perdono metà del loro valore dopo i primi 3 anni di vita, dopo 10 anni invece siamo al 18% per Serie 3, 19,3% per Serie 5.

Siete alla ricerca di un ottimo investimento? Alcuni modelli esclusivi della Serie 6 potrebbero darvi grandi soddisfazioni, con il valore pari al 90,9% dopo 3 anni di vita, successivamente però il crollo è evidente: a 5 anni siamo al 56,2% del valore, dunque con vetture di questo tipo vi conviene vendere entro i primi 3 anni. Stesso discorso per M2, M3 o M5.