Avete mai visto un'auto tanto bizzarra? É un robot tagliaerba gigante

Un gruppo di appassionati ha postato l’immagine di un assurdo veicolo sulla pagina WeirdWheels di Reddit, un subreddit dedicato ai mezzi più strani in circolazione, da cui è nata un’enorme curiosità a riguardo. Ebbene, si tratta di un veicolo della Friendly Robotics, che avevamo già visto grazie a Edd China, il volto di Affari a Quattro Ruote.

Il famoso meccanico ci ha abituato a vetture piuttosto particolari (guardate questa arancia a motore rimessa in sesta da Edd China), e nel 2011 pubblicò proprio un video sullo strano veicolo in questione. Si trattava di un esemplare unico commissionato dalla Friendly Robotics, un’azienda specializzata nella progettazione di robot tagliaerba, che per motivi di marketing voleva costruire un esemplare guidabile in scala 3:1 del loro robot di seconda generazione Robomow.

Il risultato di tale progetto lo vedete con i vostri occhi. Si trattava di un tagliaerba gigante dotato di tre sedili come sulla McLaren F1 o la recente Gordon Murray Automotive T.50, che utilizza un motore V8 Land Rover e la trasmissione di un van Volkswagen Type 2 a 4 marce. Il telaio tubolare venne costruito su misura, così come il parabrezza frontale, che da solo ha richiesto ore di lavoro e una spesa di circa 4.500 dollari, mentre la carrozzeria era composta da pannelli in fibra di vetro.

Se ci avete fatto caso, però, nel raccontarvi questo strano mezzo abbiamo parlato al passato, perché adesso non esiste più. Il veicolo era rimasto danneggiato dopo che un camion aveva inavvertitamente scaricato tutto il suo carico di ghiaia sopra alla carrozzeria e al costoso parabrezza, danneggiandoli seriamente. A quel punto Edd China lo trasformò in una chaise longue a motore, che registrò il Guinness World Record come “divano più veloce del pianeta”.