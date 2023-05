Auto o bici? La Generazione Z preferisce le 2 ruote e il motivo è facilmente intuibile

I giovani preferiscono la bicicletta alle auto. E' questo quanto emerge da uno studio realizzato dalla società di consulenza McKinsey, che ha appunto intervistato le abitudini di giovani e meno giovani in quanto a mobilità.

Se da una parte uno studio spiega come la Generazione Z abbia maggiori possibilità di acquistare un'auto di lusso, dall'altra emerge uno scenario totalmente differente, ovvero, di giovani più votati a pedalare, rispettando quindi l'ambiente, piuttosto che andare in auto.

Lo studio è stato realizzato su 4.000 persone residenti fra Germania, Francia e Gran Bretagna, ma potrebbe essere tranquillamente applicato anche ai nostri ragazzi, essendo le abitudini di mobilità molto simili. I risultati parlano chiaro, il 77 per cento degli over 45 usa l'auto, mentre la percentuale scende al 42% fra gli under 30.

Diverse anche le abitudini per quanto riguarda i mezzi pubblici visto che solo il 9% degli intervistati over 45 dichiara di usare autobus o treno, come del resto era intuibile, contro il 20% degli under 30.

Si tratta di numeri che potrebbero anche non sorprendere tenendo conto che molti giovani non possono permettersi ora come ora un'auto sia per via del fatto che studiano ancora, sia per i prezzi alle stelle degli ultimi due anni. Basti pensare che in Italia un'auto nuova costa di media 26mila euro, e per mantenerla, almeno per i primi anni dopo l'acquisto, bisogna mettere in preventivo una spesa di circa 350 euro al mese.

Il 32% della Generazione Z afferma inoltre di voler guidare una propria auto in futuro, ma di contro c'è un 31% che invece conta di usarla di meno. A riguardo i giovani si dicono molto propensi alla micromobilità a cominciare da biciclette ed e-bike.

Interessanti anche i dati riguardanti la tendenza ad acquistare auto più piccole, il 50% fra gli intervistati e il 64% della Generazione Z. Ovviamente, come vi scriviamo sempre in questi casi, non dovete prendere i dati come oro colato, visto che molto dipende sempre dalla città in cui si vive, da cosa si fa nella vita, senza dimenticare dell'aspetto soggettivo, ma lo studio, come è possibile notare anche semplicemente uscendo in strada, fa notare come siano sempre di più i giovani che si affidano a mezzi green ed economici come appunto le bici (e noi ci includiamo anche i monopattini), a discapito delle auto, più grandi, inquinanti (se non elettriche) e soprattutto costose.