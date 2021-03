Le auto a benzina non hanno futuro: Volvo venderà solo auto elettriche e online

Anche Volvo abbraccia pienamente la nuova rivoluzione elettrica: il brand svedese ha appena annunciato che entro la fine del decennio in corso smetterà di vendere vetture a benzina e diesel, ibride comprese.

L’annuncio è stato accompagnato da un comunicato dai toni parecchio "accesi”, ve ne riportiamo qui alcuni stralci: “Volvo Cars si impegna a diventare un leader del nuovo mercato delle auto elettriche, che ora sta vivendo una crescita esponenziale, vendendo soltanto EV entro il 2030. Come società ci impegniamo a non vendere più vetture ad alimentazione tradizionale, ibride comprese.”.

Il futuro di Volvo sarà dunque elettrico ma non solo, anche online: “Sarà importante generare profitti sempre in crescita per assicurarci un ottimo futuro, a tal proposito abbiamo deciso di investire nell’elettrico e nell’online” ha detto Håkan Samuelsson, CEO di Volvo, che dunque fra le righe annuncia una massiccia vendita online delle vetture che verranno, un po’ come fa già oggi Tesla che non ha di fatto concessionari. Ancor più categorico è stato Henrik Green, a capo del reparto Tecnologia di Volvo: “Le auto a combustione non hanno futuro sul lungo termine. Siamo convinti che a partire dal 2030 si possa davvero pensare a un mercato solo elettrico”.



Proprio oggi 2 marzo Volvo dovrebbe inoltre presentare la sua seconda vettura 100% elettrica della famiglia “40”, non vediamo l’ora di saperne di più.