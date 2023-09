Le auto a benzina e diesel esisteranno anche dopo il 2050 secondo Stellantis

Parlando del 2035, e dunque dell’obbligo di vendita di nuove auto a zero emissioni in Europa, spesso si cade in un banale errore: si crede che da un giorno all’altro le vetture termiche non possano più circolare. Nulla di più sbagliato e ce lo ricorda una volta di più anche Stellantis, il gruppo che gestisce Fiat, Peugeot, Jeep, Lancia ecc...

L’obbligo imposto dall’Europa riguarda soltanto le nuove auto che potrete ordinare online oppure in concessionaria, le auto termiche che riuscirete a comprare da qui al 2034 potranno continuare a circolare anche dopo il 2035. Secondo Stellantis le auto termiche del gruppo (si stima un 25%) continueranno a funzionare ancora per 20 anni dopo lo switch elettrico. A dirlo è stato il Senior VP di Stellantis Christian Mueller alla Reuters parlando principalmente di eFuel, dunque carburanti sintetici.

Come saprete, dopo il 2035 si potranno usare anche eFuel a basse emissioni e su questo fronte Stellantis ci ha dato un’ottima notizia proprio nei giorni scorsi: gli eFuel sembrano funzionare anche sulle attuali vetture Euro 6 del gruppo. Stellantis sta lavorando assieme ad Aramco per raggiungere importanti traguardi nel campo degli eFuel, poiché l’obiettivo è farli diventare carburanti di massa con prezzi ragionevoli. Proprio grazie a questi sforzi la vita delle auto termiche al di là del 2035 potrebbe essere parecchio lunga, secondo Stellantis, che prevede infatti di vederle in circolazione anche dopo il 2050.

Ovviamente Stellantis non è il solo gruppo a credere negli eFuel, anche Porsche e Bentley stanno investendo parecchio denaro in ricerca e sviluppo, del resto l’affare è mondiale, non solo europeo. Diversi Stati americani hanno preso spunto dall’idea europea per fermare la vendita di auto termiche a partire dal 2035, con l’Australia che potrebbe accordarsi a breve.

“Stiamo esplorando diverse soluzioni per rinforzare la nostra ambizione di diventare una società Net Zero entro il 2038” ha aggiunto Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis. “Portare gli eFuel sul mercato avrebbe un impatto immediato sulla riduzione della CO2, per gli utenti inoltre sarebbe facilissimo contribuire a salvaguardare il pianeta, basterebbe scegliere una differente pompa di benzina, senza modificare i loro veicoli attuali”.