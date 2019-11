Le auto più belle usate dalla polizia di tutto il mondo

Le forze dell'ordine amano le auto ad alta cilindrata, se non altro perché sono utili per acciuffare i criminali quando si tratta di inseguirli in inseguimenti concitati. A volte però si esagera, come quando ci arriva la notizia che a Dubai la polizia gira in Bugatti Veyron, Ferrarri FF o Lamborghini Aventador.

Peraltro recentemente Dubai ha acquistato due supercar anche per i servizi di assistenza medica. Una Nissan GT-R nuova di fiamma e una Corvette C7, per la precisione. Ora però le forze dell'ordine, specie in America, sono molto affascinate dalle Tesla. Quei tempi di accelerazione fanno particolarmente gola, se poi ci si aggiunge la possibilità di abbattere i costi di manutenzione e carburante negli anni, pare proprio il tipo di auto perfetta per lo scopo.

Top Gear ha raccolto per noi alcune delle più belle auto usate da polizia e militari in tutto il mondo. Si parte proprio dai Carabinieri, con l'iconica Suzuki Jimny. Poi arriviamo alla prima Tesla, una Model X usata dalla polizia australiana. Bmw ha invece una versione della M2 pensata appositamente per le forze di polizia, è brandizzata BMW M Town (quella che trovate in apertura). Nel New South Wales si preferisce invece la Honda Civic Type-R.

Arriviamo ai vicini tedeschi, che possono contare su una BMW i8, mentre tornando in Italia sempre i carabinieri fanno sfoggio di una poderosa Jeep Cherokee. Nel Regno Unito preferiscono le auto arroganti, ed ecco che la polizia di Sussex va in giro in una Rolls Royce Ghost, ovviamente Black Badge. Trovate la lista completa nel link in fonte.