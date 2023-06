L'auto più bassa al mondo? E' italiana e non poteva che essere una Fiat Panda

L'auto più bassa al mondo è un titolo che spetta all'Italia. I ragazzi di Carmagheddon hanno infatti deciso di dare vita ad una vettura che si alza soltanto pochi centimetri da terra, e per realizzarla sono partiti da un'icona italiana dei motori, leggasi la Fiat Panda.

La Fiat Panda ha recentemente festeggiato i 40 anni della mitica 4x4 e nel contempo la stessa Panda si appresta a diventare più grande in vista del 2024 forse per occupare il vuoto lasciato dalla Punto.

I ragazzacci di Carmagheddon hanno invece deciso di ridurre all'osso le dimensioni del mitico pandino: è alta meno della metà della vettura normale ma funziona perfettamente.

A vederla fa davvero uno strano effetto, visto che di fatto della city car torinese rimane solamente il cofano e tutta la parte superiore, mentre le ruote e il motore sembrano scomparsi. Dietro si nasconde un enorme lavoro di ingegneria, così come documentato anche dal video che trovate qui sopra.

Al suo interno ci può stare una sola persona, ovviamente, e la stessa è costretta a guidare sdraiata visto che si si sedesse non riuscirebbe a starci in altezza. Per rendere il tutto più “comodo” è stata posizionata un'asse di legno all'interno dell'abitacolo.

I tre amici che l'hanno realizzata hanno da sempre una grande passione per le macchine, aggiunta ad un pizzico di follia che non guasta mai, di conseguenza hanno ben pensato di dare vita a questa realizzazione incredibile che sta facendo il giro del web nel giro di breve tempo, e nel contempo, sta permettendo ai Carmagheddon di divenire famosi anche oltre i confini visto che il pandino rasoterra sta finendo su diversi siti web anche internazionali.

Tra l'altro il nome di questi youtuber potrebbe non suonare nuovo a molti di voi: si ispira infatti ad un videogioco cult per personal computer degli anni '90, un racing game che ammetteva anche la guida decisamente fuori legge, con tanto di investimento di pedoni e distruzione delle auto avversarie.