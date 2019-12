Auto aziendali, alla fine la nuova tassazione c'è ma è stata posticipata

Alla fine la tassa sulle auto aziendali si farà, ma è cambiata in modo significativo con un approccio più light. Quando era stata presentata la prima bozza, la misura era stata aspramente contestata da parte del settore automobilistico e della politica.

Come è andata a finire: la nuova tassazione sulle auto aziendali, apprendiamo dall'Ansa, alla fine è stata inserita nella manovra. Un emendamento ne ha in parte modificato l'applicazione, e ne ha poi posticipato l'entrata in vigore. Tanto per iniziare la tassazione inizierà a venire applicata a partire da luglio del 2020.

La tassazione non sarà poi applicata in maniera indiscriminata, ma colpirà esclusivamente le nuove immatricolazioni. L'emendamento alla manovra è stato approvato dalla commissione bilancio del Senato. Il così detto fringe benefit scende al 25% per le auto più eco-friendly, mentre viene portato dal 40% al 60% per i modelli più obsoleti e inquinanti. In originale era previsto che il fringe benefit potesse schizzare al 100% per le auto più obsolete. Ora il tetto massimo dovrebbe essere del 60% in tutti i casi.

Le fasce con relativa tassazione per soglia di emissioni sono le seguenti:

fino a 60 g/km la tassazione del fringe benefit scende al 25%

da 61 a 160 g/km resterebbe all’attuale 30%

da 161 a 190 g/km sale al 40% per il 2020 e 50% dal 2021

oltre i 191 g/km scresce al 50% per il 2020 e 60% dal 2021.

Quando la norma è stata pensata per la prima volta si stimava un gettito di oltre 300 milioni di euro, che ora dovrà essere visto, per ovvie ragioni, a ribasso.