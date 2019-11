Auto, aumentano le immatricolazioni in Italia ad Ottobre: +6,7%

Sorpresa per il mercato automobilistico italiano. Ad Ottobre infatti sono aumentate le immatricolazioni delle vetture, a 156.851 unità, il 6,7% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il 2019 però resta ancora in territorio negativo e nei primi dieci mesi sono state vendute 1.624.922 vetture, in calo dello 0,85% rispetto al 2018.

Ad annunciarlo il Ministero dei Trasporti nel rapporto mensile, in cui sottolinea che il gruppo FCA ha immatricolato 33.663 automobili, in calo dell'1,93% rispetto ad Ottobre 2018, un dato che ha fatto scendere la quota di mercato dal 23,35 al 21,46%. FCA ha infatti venduto nel 2018 386.946 vetture, in calo del 2,57% rispetto all'analogo periodo del 2018.

Dal fronte vetture, la società di Torino continua a registrare un ottimo riscontro per la Panda, la Ypsilon e la 500X, che occupano le prime tre posizioni della classifica, a cui si aggiunge la 500 che resta ancora una delle più amate dagli automobilisti.

Aumentano anche le vendite del marchio Jeep, dello 0,8% grazie alla Renegade e Compass. Complessivamente il marchio ha raggiunto quota 5.400 immatricolazioni ed una quota del 3,5%. Nei primi dieci mesi invece ha immatricolato 69.800 vetture, pari ad una quota del 4,3%.

Lancia invece ad Ottobre ha riportato 4.850 immatricolazioni in crescita dell'8,2%, per una quota complessiva del 3,1%. Il brand continua a registrare un ottimo andamento su base annua, con una crescita dello 0,7% rispetto al 2018.

La Panda per il marchio Fiat continua ad essere la più venduta in Italia, con una quota del 38,8%, che insieme alla 500 permette alla società piemontese di raggiungere una quota del 50,6%. Da registrare anche l'ottimo andamento della 500L, che resta la più venduta della categoria insieme alla 500X e la Tipo che nel segmento C ottiene una quota del 9,5%.

Alfa Romeo ha invece immatricolato ad ottobre 1.900 vetture grazie alle ottime performance della Stelvio e la Giulia.