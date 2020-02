Quali sono le auto più attese dagli americani? I risultati sono sorprendenti

PartCatalog.com ha analizzato i dati di Twitter e li ha geolocalizzati, andando a scoprire quali sono le vetture più attese di quest'anno dagli americani. I risultati sono piuttosto sorprendenti, e spaccano in varie sezioni gli Stati Uniti.

Ford deve essere parecchio contenta, perché l'imminente Ford Bronco (eccone un prototipo) domina tutto il mid-west spaziando dal North Dakota al Texas e dal Wyoming al Missouri andando a vincere a mani basse in questa speciale classifica. Stupisce anche la elettrica più attesa, in quanto non è una Tesla.

La EV più desiderata è infatti la Porsche Taycan, che ha trionfato in Nevada, Utah, Maryland, New Jersey e Connecticut. La Model Y (appena testata dall'EPA) non è rimasta però a secco grazie al contributo dei cittadini di California, Washington e Hawaii. Ma, nonostante la grossa differenza di prezzo, è comunque davanti la tedesca. Le altre EV in lista sono la Rivian R1T, che si è presa il Delaware e il Vermont, e la Ford Mustang Mach-E (che arriverà presto in Europa) la quale è attesa in Idaho e a Rhode Island.

Gli altri 38 stati sono quindi ancora fortemente legati alle alimentazioni tradizionali. Escludendo il Bronco troviamo nella lista la Chevrolet Corvette C8 e il Land Rover Defender. Il risultato per le elettriche è comunque importante, poiché quest'anno ne arriveranno molti modelli in meno rispetto alle auto a combustione interna.

Nel frattempo Elon Musk, CEO di Tesla, ha appena lanciato la sua sentenza sulle auto a benzina:"il loro valore crollerà ben presto."