Auto senza assicurazione in Italia, il dato choc: 2,6 milioni di veicoli non assicurati

Le assicurazioni auto in Italia sono le più care in Europa e ciò spiega, ma non giustifica, il dato choc di un'indagine effettuata da Segugio.it in merito ai veicoli sprovvisti di assicurazione in Italia.

Si calcola che in totale sono ben 2,6 milioni le vetture che non hanno l'RC Auto, cosa ovviamente illegale. Ogni mezzo che circola in strada, così come ogni auto che si trova in un parcheggio, deve essere obbligatoriamente provvisto del famoso “tagliando” assicurativo che da qualche anno non si espone più.

In caso contrario si rischiano multe salatissime. Nel dettaglio si va da un minimo di 866 fino ad un massimo di 3.464 euro, oltre a cessare immediatamente la circolazione dell'auto su strada nel caso si venga sorpresi mentre appunto si guida senza assicurazione.

Nonostante ciò sono ben 2,6 milioni gli italiani che se ne infischiano bellamente, circolando con le loro auto non in regola. Il numero di auto non assicurate era calato nel 2021, ma nel 2022 è tornato a cresce, raggiungendo la quota del 5.6 per cento del parco circolante.

Una delle cause principali è l'aumento dei prezzi assicurativi, per un'evasione che arriva a raggiungere la cifra di 940 milioni di euro, come appunto spiegato dallo stesso Segugio: "A livello nazionale, si stima quindi un’evasione assicurativa di circa 940 milioni di euro; le conseguenze di questo fenomeno sono il ridotto gettito per le finanze pubbliche e gli effetti indiretti sui vantaggi tariffari derivanti dalla mutualità assicurativa, che gravano sui consumatori che si assicurano regolarmente”.

Tale triste fenomeno è diffuso praticamente in ogni regione d'Italia ma al sud è pressochè il doppio che al nord, leggasi 8.4 per cento contro il 4 per cento. E' invece al 7.9 per cento sulle isole e al 5.8 per cento nelle regioni del centro.

E tale situazione rischia di ampliarsi ulteriormente visto che l'Intelligenza artificiale potrebbe aumentare indirettamente i prezzi dell'assicurazione auto che sta toccando cifre record nell'ultimo anno.