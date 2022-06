Quali sono le auto più apprezzate in Europa? La media dei voti premia Tesla Model 3!

Nel mercato automotive esiste da tempo un indice che mostra quali sono le automobili più amate dai consumatori in Europa e nel resto del mondo: si tratta dell’Happy Motorist Index di Zutobi, pubblicato di recente nella versione aggiornata. Vediamo, quindi, quali sono le auto con le valutazioni più alte tra i loro proprietari.

Il feedback fornito dagli utenti su siti come Parkers, HonestJohn, Autotrader e Edmunds sono stati utilizzati dai ricercatori per ottenere così la media delle valutazioni dei veicoli più apprezzati nel Vecchio Continente. Per numero di recensioni, a dominare la classifica sono la Tesla Model 3 e la Volvo XC40 e, curiosamente, sono anche i due modelli più apprezzati con una valutazione media rispettiva di 4.53 e 4.50 – si considera, ovviamente, una valutazione da 0 a 5 stelle.

Seguono nella Top 5 la Ford Puma con la valutazione media di 4,43/5, la Peugeot 208 con 4,40/5 e la Volkswagen Polo con lo stesso punteggio. Completamente opposte sono la Perodua Myvi con un punteggio di soddisfazione totale pari a 2,8, superata poi dalla Vauxhall Zafira con la media di 3,53 punti e la Vauxhall Legacy con un punteggio medio di 3,6.

Venendo infine ai brand, la Top 5 è composta in ordine da Tesla (4,53 punti), Land Rover, Mazda, Peugeot e BMW. Questi, pertanto, sono i marchi più apprezzati dai consumatori del Vecchio Continente secondo l’Happy Motorist Index.

