Auto dell'anno, le elettriche battono i SUV e le italiane sono fuori

Ecco la lizza delle auto nominate per il prestigioso titolo di Auto dell'anno, che sarà assegnato da una giuria internazionale. Le nominate di quest'anno non mancano di sorprenderci e rivelare qualche importante trend sull'evoluzione del mercato. Purtroppo questa volta in lista non c'è nessuna italiana.

Le auto finaliste sono state a loro volta selezionate da una precedente lista di ben 30 modelli. L'appuntamento è quindi fissato per il prossimo 2 marzo, ovviamente a Ginevra. Una giuria internazionale assegnerà il premio di migliore auto dell'anno proprio prima dell'apertura del Salone internazionale dell'Auto, con un evento ad hoc che si terrà la sera prima della mattina di inaugurazione.

Nella top 7 delle finaliste troviamo la Model 3, che potrebbe strappare il titolo alle concorrenti. Non sarebbe di certo la prima elettrica a vincere, già l'anno scorso fu premiata la Jaguar I-Type, mentre nel 2011 toccò alla Nissan Leaf. Quest'anno ci sono ben due elettriche finaliste, mentre nella lista troviamo un solo SUV. Curiosamente il rapporto di forza è stato completamente invertito rispetto all'anno scorso. Ecco le auto selezionate:

Peugeot 208, Ford Puma, Porsche Taycan, BMW Serie 1, Renault Clio e la Toyota Corolla. Ovviamente tra Tesla Model 3 e Porsche Taycan sarà una sfida agguerrita. Se vincesse una delle due sarebbe un bello smacco per l'altro competitor, che si troverebbe con il cerino in mano proprio durante l'evento più importante del settore.