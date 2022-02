Auto dell'Anno 2022: la Kia EV6 è la 59esima Car of the Year

Signori, il momento è arrivato: oggi 28 febbraio è il giorno in cui viene eletta l'auto dell'anno, selezionata da una shortlist di 7 vetture - 6 delle quali sono quest'anno elettriche. Sarà riuscita la Peugeot 308, l'unica con motori tradizionali, a spuntarla sulle agguerrite concorrenti a zero emissioni?

Iniziamo subito con l'elenco delle 7 vetture finaliste del 2022: in lizza troviamo la sportiveggiante CUPRA Born, l'innovativa Hyundai IONIQ 5 insieme alla sorella Kia EV6 con cui condivide non poche tecnologie, la nuova Ford Mustang Mach-E, la suddetta Peugeot 308, la Skoda Enyaq iV e infine la Renault Mégane E-Tech che abbiamo da pochissimo guidato in anteprima in Spagna (la prova della nuova Renault Mégane E-Tech elettrica). Ebbene a spuntarla è stata la Kia EV6 con 279 voti.



Non è il primo premio che la vettura coreana vince quest'anno, è stata eletta Migliore Auto Premium in Germania e assieme alla sorella Hyundai IONIQ 5 ha fatto davvero incetta di riconoscimenti. A proposito, la IONIQ 5 si è piazzata comunque terza con 261 punti, ha fatto invece meglio la Renault Mégane E-Tech a un passo dalla vittoria con 265 punti.



Più staccata la Peugeot 308 a 191 punti, seguita dalla Skoda Enyaq iV con 185 punti. Chiudono questa prestigiosa Top 7 la Ford Mustang Mach-E con 150 punti e la CUPRA Born con 144 punti. Per saperne di più sull'auto vincitrice: ufficiale la nuova Kia EV6.