L'auto dell'anno 2022 può battere una supercar italiana degli anni '90?

La Kia EV6 si è portata a casa il premio di Car of the Year 2022 e, come tante sue rivali elettriche, regala prestazioni degne di note in un corpo vettura molto pratico e razionale. Il team di carwow ha quindi pensato di vedere se un’odierna auto EV offre le stesse prestazioni di una supercar del passato come la Ferrari F355.

Come di consueto si parla di una sfida in termini di accelerazione con partenza da fermo e lanciata, altrimenti se il terreno di battaglia fosse stato un circuito il risultato della sfida sarebbe stato piuttosto scontato e a favore dell’italiana. Sul dritto invece tutto può succedere, e i poco meno di 30 anni di sviluppo e progresso che separano le due auto quasi si annullano.

Da una parte abbiamo quindi la Kia EV6 che in questa circostanza sfoggia un powertrain dual motor capace di 325 CV e 605 Nm di coppia, scaricati a terra su tutte e quattro le ruote in maniera istantanea e continua essendo monomarcia, data la sua natura elettrica. Il rovescio della medaglia è un peso non proprio trascurabile, che ferma l’ago della bilancia su 2090 kg.

La Ferrari F355 è stata prodotta tra il 1994 e il 1999, e sotto al cofano nascondeva un motore V8 aspirato da 3.5 litri, in grado di erogare 380 CV e 360 Nm di coppia, scaricati sulle sole ruote posteriori attraverso una trasmissione con cambio manuale a 6 rapporti con l’iconica griglia a vista. Rispetto agli standard odierni la potenza non era elevatissima, ma il suo peso di 1350 kg le permettevano prestazioni di tutto rispetto (una Ferrari F355 a tutto gas per strada è finita contro una Range Rover cappottandola).

I freddi numeri sono a favore della sfidante italiana, ma in una drag race la trazione posteriore e il cambio manuale sono dei grossi handicap contro una trazione integrale, per di più elettrica, ma il team capitanato da Mat Watson ci insegna che le sfide di questo tipo non sono mai scontate, quindi mettetevi comodi e godetevi il confronto: una cosa è certa, in quanto a sound il cavallino non si batte in questo contesto.