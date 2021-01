Le sette finaliste dell'Auto dell'Anno 2021: la Fiat 500 c'è

Si stringe definitivamente il cerchio attorno al premio Car of the Year 2021, la giuria ha selezionato le sette auto finaliste, scremate dalla precedente lista comprendente 29 modelli. La vincitrice sarà eletta il prossimo 1 marzo.

Ecco in ordine rigorosamente alfabetico le sette finaliste: Citroën C4, Cupra Formentor, Fiat Nuova 500 Elettrica, Land Rover Defender, Škoda Octavia, Toyota Yaris e Volkswagen ID.3. Dalla lista possiamo estrarre un primo interessante dato, sono due le vetture completamente elettriche: la Nuova 500 Elettrica e la ID.3. Mentre il prodotto Volkswagen è da subito pensato come una vettura europea, il mercato di riferimento della 500 è innanzitutto quello italiano. Vederla tra le sette finaliste è sicuramente un buon segnale per FCA e non escludiamo una vittoria che manca a Fiat dal 2008.

Land Rover Defender e Cupra Formentor hanno il delicato compito di far vincere due brand che non hanno mai ottenuto l'ambito titolo. Nel caso di Cupra, marchio neonato, possiamo estendere il concetto a Seat, che ha all'attivo come miglior risultato un secondo posto con la Ibiza nel 2018. Restando in tema crossover troviamo la Citroën C4, vettura che riceverà a breve una variante elettrica in gamma. La Toyota Yaris rappresenta la classica supermini hatchback pensata come auto globale. La casa giapponese con la nuova generazione punta sull'ibrido a prezzi contenuti. Unica berlina a tre volumi in lista, disponibile anche come station wagon, è la Škoda Octavia; ennesima prova di forza del brand ceco del gruppo Volkswagen.

Tutte le finaliste, da regolamento, sono modelli lanciati nel 2020 e commercializzati in almeno cinque mercati europei. La giuria è composta da 60 giornalisti specializzati appartenenti a 23 paesi diversi. La vincitrice dell'edizione 2021 succederà alla Peugeot 208, Auto dell'Anno 2020.