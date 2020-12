Auto dell'Anno 2021: la nuova Fiat 500 elettrica contro tutti, le 29 candidate

In ambito automotive la fine dell’anno significa ormai, per tradizione, che la lista delle vetture finaliste per il Car of the Year si assottiglia sempre di più. Andiamo dunque a scoprire quali auto andranno a contendersi il titolo 2021.

In questo 2020, lo sappiamo, a laurearsi Auto dell’Anno è stata la Peugeot 208 GT Line, quest’anno invece la battaglia è davvero variegata - soprattutto ora che ci sono ancora 29 modelli in lizza, prima delle ultime scremature. Di italiano purtroppo c’è poco, anzi, abbiamo una sola vettura selezionata: la nuova Fiat 500 elettrica, che in effetti a livello tecnologico ha mostrato qualche muscolo unito all’eleganza di un telaio iconico.

Partiamo dunque in ordine alfabetico: le 29 auto finaliste a oggi sono Audi A3 Sportback, BMW Serie 2 Gran Coupé, BMW Serie 4 Coupé, Citroën C4, CUPRA Formentor, Dacia Sandero, nuova Fiat 500 elettrica, Ford Explorer, Ford Kuga, Honda e, Honda Jazz, Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai Tucson, Kia Sorento.

E ancora Land Rover Defender, Mazda MX-30, Mercedes-Benz GLA, Mercedes-Benz GLB, Mercedes-Benz GLS, Mercedes-Benz Classe S, Peugeot 2008, Polestar 2, SEAT Leon, Skoda Octavia, Toyota Mirai, Toyota Yaris, Volkswagen Golf e Volkswagen ID.3. Abbiamo dunque tante termiche ma anche diverse 100% elettriche oppure ibride plug-in. Si accettano scommesse (si fa per dire) su quali saranno le 7 finaliste.