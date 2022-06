La vostra auto può andare più veloce con gomme da F1? Scopriamolo

Ogni auto ha cerchi e pneumatici specifici che può montare secondo libretto, e ovviamente è bene seguire le regole della casa produttrice per non infrangere la legge e/o correre rischi di sicurezza inutili. Ovviamente tutto questo non importa ai ragazzi del canale Driven Media, che hanno installato pneumatici da F1 su una Toyota MR2.

Teoricamente, ma molto teoricamente, gli pneumatici da F1 possono garantire un eccellente grip su pista, dunque anche la MR2 dovrebbe guadagnare una maggiore presa sull'asfalto, quindi una migliore dinamica di guida e un'estrema sicurezza. Un teorema che potrebbe essere traslato su ogni vettura stradale, giusto? È questa la domanda che si sono fatti a Driven Media, che per riuscire a montare le gomme da F1 sulla Toyota MR2 hanno dovuto ovviamente fare non pochi lavori meccanici (e per lavori meccanici intendiamo soprattutto martellate, guardate il video per capire di più).

Per l'esperimento sono state scelte delle Pirelli P-Zero Ultra Soft, che a causa delle loro dimensioni hanno tenuto abbastanza sollevata la Toyota. Nonostante questo come sono andate le prime prove su strada? Beh molto male: è bastato di fatto un controsterzo per bloccare le gomme frontali nel passaruota, non abbastanza grande per gli pneumatici al loro massimo angolo di sterzo.

Nonostante tutti i problemi tecnici, i ragazzi di Driven Media sono comunque riusciti a rimettere la vettura in pista e a raggiungere il loro obiettivo: fare un giro di pista con le gomme da F1 in meno tempo rispetto agli pneumatici standard della MR2. I risultati finali parlano di 1:35,1 contro 1:38,3.



Non è la prima volta che il canale fa un esperimento simile, era già successo con una Caterham 270R con gomme da F1.