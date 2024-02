Le auto più affidabili secondo JD Power: le giapponesi dominano, delusione Audi e VW

Ogni anno J.D. Power stila la classifica delle auto più affidabili del mercato americano e anche in questo 2024 non si è fatta attendere. Analizziamo dunque i dati relativi al nuovo 2024 U.S. Vehicle Dependability Study: quali sono i marchi più affidabili del momento?

Per stilare la sua classifica, e assegnare i punteggi ai vari brand del mercato, J.D. Power non analizza il grado di soddisfazione degli utenti americani ma i vari problemi segnalati dei modelli più venduti. Scopriamo così che per il secondo anno consecutivo è Lexus a spuntarla con un punteggio di 135 (l’indice PP100 indica i problemi segnalati ogni 100 veicoli, dunque chi ha il punteggio più basso “vince”). Segue a ruota Toyota con 147, un eccellente risultato - dunque - per i marchi giapponesi. Il Sol Levante si fa notare anche grazie a Mazda e Kia, rispettivamente a 185 e 187.

Buoni risultati anche per Porsche (175), BMW e Jeep, dentro la Top 10 pari merito con 190. 190 è anche la media totale del mercato americano, media che viene ampiamente superata (in negativo, ahinoi) da Hyundai, Nissan, Genesis, Honda, Mercedes-Benz, Ford e Volvo. Nelle posizioni più basse della classifica troviamo addirittura Volkswagen, Land Rover, Audi e Chrysler (310). Fuori classifica, per così dire, Tesla: l’azienda di Elon Musk ha ottenuto 252, non rientra però in lista poiché non rispetta alcuni dei parametri chiave di J.D. Power.

Poche sorprese dunque rispetto alla classifica pubblicata da Consumer Reports a fine 2023, che vedeva sempre Lexus e Toyota nelle prime posizioni. Nelle ultime invece, in quel caso, vi erano Rivian, Mercedes-Benz e Chrysler.

