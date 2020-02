Quali sono le auto più affidabili del mercato? La lista marchio per marchio

La meccanica di un'auto tradizionale è alquanto complessa, praticamente ogni giorno c'è il rischio che un componente si rompa e richieda l'assistenza di un meccanico specializzato. Non tutti i brand però sono uguali, quali sono i più affidabili del mercato?

Ce lo dice un nuovo studio di Altroconsumo in collaborazione con altre associazioni di consumatori in Europa, che agli automobilisti del vecchio continente hanno chiesto: "L'auto vi dà dei problemi? Quante volte vi siete recati dal meccanico?" Ebbene al primo posto della classifica dei brand più affidabili troviamo Toyota, seguita al secondo posto da Suzuki e al terzo da Dacia. Anche Fiat non è andata affatto male piazzandosi al quarto posto, mentre al quinto troviamo Kia. La Top 10 continua con Lancia, Peugeot, Renault, SEAT e Skoda del Gruppo Volkswagen.

A proposito di Volkswagen: il brand tedesco è in fondo alla classifica con una spesa in officina di 300 euro l'anno - opposti ai 230 euro di Toyota. Agli ultimi posti troviamo poi Volvo e Mercedes pari merito (400 euro), Audi (450 euro), Land Rover con 550 euro. Guardando alla classifica delle marche in merito all'affidabilità e alla soddisfazione del pubblico, Lexus ha guadagnato rispettivamente un 97 e un 89, Porsche 96 e 94, Toyota 95 e 84. Con Tesla abbiamo invece un 88 di affidabilità e un 92 di soddisfazione clienti.